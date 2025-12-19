Viral Video: म्हशीच्या पिल्लाचेही दात घासले पाहिजेत! चिमुकलीच्या निरागस कृतीने जिंकली नेटीझन्सची मनं, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Little girl brushing buffalo teeth viral video: सोशल मीडियावर अनेक वेळा असे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. ज्यामध्ये मुलांची निरागसता लोकांचे मन जिंकते. असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये मुलीने असे काही केले आहे की तिच्या कृतीने लोकांची मने जिंकली आहेत. खरं तर, या व्हिडिओमध्ये ती म्हशीच्या पिल्लूचे दात स्वच्छ करताना दिसत आहे आणि हा क्षण खूप मजेदार आणि गोंडस आहे. व्हिडिओमध्ये, मुलगी म्हशीच्या पिल्लाचे दात स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करत आहे..व्हायरल व्हिडिओहा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर @official_deepak_kumar_2581 या अकाउंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये, मुलगी म्हशीच्या बाळाचे दात घासत असताना, ती शांत राहते, जणू काही तिला समजते की ती काय करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि मोफत स्पा सत्राचा तिला पूर्ण आनंद आहे. दुसरीकडे, मुलगी पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करते आणि ब्रश घट्ट धरून ब्रश करत राहते. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर प्रेक्षक हसले आणि मुलीची निरागसता आणि काळजी पाहून कौतुक करत आहेत. .इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या मूळ व्हिडिओमध्ये, लहान मुलीची ओळख मन्नत म्हणून झाली आहे. म्हशीच्या बाळाचे दात घासताना, ती स्वतःशी बोलताना, काही विचित्र आणि मजेदार गोष्टी बोलताना ऐकू येते, ज्यामुळे तो क्षण आणखी मनोरंजक बनतो. काही क्षणांसाठी, ती वासराच्या तोंडातून ब्रश काढण्यासाठी धडपडते, परंतु थोड्या प्रयत्नानंतर, ती ते काढण्यात यशस्वी होते आणि दुसऱ्या बाजूला ब्रश करत राहते..यूजर्संच्या कमेंट्सया व्हिडिओवर आधीच असंख्य कमेंट्स आल्या आहेत. एका यूजरने विनोदाने विचारले, "तुमच्या टूथपेस्टमध्ये मीठ आहे का?" दुसऱ्या यूजरने लिहिले, "छान दंत चिकित्सालय." तिसऱ्या यूजरने लिहिले, "हा माझ्या बालपणीचा फोटो आहे." चौथ्या यूजरने लिहिले, "दंतवैद्य म्हणून, हे मी आज पाहिलेले सर्वोत्तम आहे." अनेक यूजर्सनी स्मायली इमोजी कमेंटमध्ये दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.