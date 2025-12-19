Trending News

Viral Video: म्हशीच्या पिल्लाचेही दात घासले पाहिजेत! चिमुकलीच्या निरागस कृतीने जिंकली नेटीझन्सची मनं, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Baby Viral Video: सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक लहान मुलगी म्हशीच्या बाळाचे दात घासताना दिसत आहे.
Viral Video

Little Girl Brushes a Buffalos Teeth

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Little girl brushing buffalo teeth viral video: सोशल मीडियावर अनेक वेळा असे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. ज्यामध्ये मुलांची निरागसता लोकांचे मन जिंकते. असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये मुलीने असे काही केले आहे की तिच्या कृतीने लोकांची मने जिंकली आहेत. खरं तर, या व्हिडिओमध्ये ती म्हशीच्या पिल्लूचे दात स्वच्छ करताना दिसत आहे आणि हा क्षण खूप मजेदार आणि गोंडस आहे. व्हिडिओमध्ये, मुलगी म्हशीच्या पिल्लाचे दात स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
viral
Video
video viral
Child Care
(video)
viral video
viral post

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com