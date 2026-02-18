VIDEO : रोडवरची पाणीपुरी पडेल महागात! पाण्यात आढळला चक्क जिवंत उंदीर; नेटकरी म्हणाले, ही तर नॉनव्हेज पाणीपुरी!

तुम्हीही रोडवर पाणीपुरी खात असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. एका पाणीपुरी विक्रेत्याच्या पाण्यात चक्क जीवंत उंदीर आढळून आला आहे. सोशल मीडियावर याचा व्हिडीओ व्हायरल होत असून याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या प्रकारामुळे भारतातील स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांच्या स्वच्छतेचा मुद्दाही पुन्हा अधोरेखित झाला आहे..पंजाबमधील @karan_dhanju26 या कंटेंट क्रिएटरने इंस्टाग्रामवर हा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. करण हा त्याच्या मित्रासोबत पाणीपुरीच्या स्टॉलवर चॅलेंज व्हिडिओ शूट करत होता. त्यावेळी अचानक त्यांना पाणीपुरीच्या पाण्यातून आवाज आला. त्यानंतर काही समजायच्या आतच त्या पाण्यातून एक जिवंत उंदीर बाहेर आला. विक्रेत्याने तो बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र उंदीर उडी मारून स्टॉलवरून पळून गेला..ठाणे पालिकेच्या नगर अभियंत्याच्या वाहनाचा चालक मद्यधुंद अवस्थेत पकडला; सरकारी वाहनात मद्यपानाचा प्रकार उघड; Video Viral.महत्त्वाचे म्हणजे ज्यावेही घटना घडली, त्यावेळी स्टॉलवर दोघेच होते. पण त्यापूर्वी काहींनी त्याच स्टॉलवरून पाणीपुरीदेखील खाल्ली होती. करणने नंतर सांगितलं की उंदीर दिसल्यानंतर पाणीपुरी विक्रेत्याने ते पाणी फेकून दिलं. तो म्हणाला, हा प्रकार नंतर घडला असता, कदाचित आम्हीही तीच पाणीपुरी खाल्ली असती..या घटनेचा व्हिडीओ आता सोशल मीडिया प्रचंड व्हायरल होतो आहे. व्हिडीओ बघून अनेकांना धक्का बसला आहे. नेटकऱ्यांनी यावर प्रतिक्रिया देखील दिल्या आहेत. पाणीपुरी विक्रेता इतरांनाही हीच पाणीपुरी देत होता का? अशी चिंता एकाने व्यक्त केली. तर अन्य एकाने हा एआय व्हिडीओ असल्याचं म्हटलं आहे. याशिवाय आणखी एकाने ही “नॉन-व्हेज पाणीपुरी” असल्याची प्रतिक्रिया दिली..'ना वायफाय ना इंटरनेट गच्चीवर...' गौतमी पाटीलने ओंकारसाठी घेतला खास उखाणा, VIRAL VIDEO.दरम्यान, आपल्यापैकी अनेक जण रस्त्यावरील स्टॉलवर वडापाव, पाणीपुरी किंवा आलू चाटची आवडीने खातात. देशातल्या खाद्य संस्कृतीची ती एकप्रकारे ओळख आहे. मात्र अशा घटना घटना घडत असतील हे स्टॉल कितपत सुरक्षित आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.