Crocodile Viral Video: मगर चुकीच्या माणसालाच पकडायला आली! पुढे जे घडलं ते पाहून अंगावर काटा येईल

Viral Video: या व्हायरल व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की बिचारी मगर शिकार करण्यासाठी आली होती पण खूप मारहाण झाली. या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे.
Crocodile Viral Video: सोशल मीडियावर एका मगरीचा आणि एका वृद्ध माणसाचा एक मजेदार व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. तो वृद्ध माणूस उद्यानात फिरत असताना अचानक एक मगर त्याच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करते. मगरीचे तोंड उघडे असते, ते खूपच आक्रमक दिसते. परंतू तो माणूस घाबरलेला नाही. त्याच्या हातात आधीच एक फ्राय पॅन होते. मगर जवळ येताच तो त्यावर जोरात हल्ला करतो. हा व्हिडिओ सर्वांनाच विचारात पाडतो की इतक्या धोकादायक प्राण्याचा सामना कसा होऊ शकतो. तसेच या व्हिडिओवर लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव होत आहे.

