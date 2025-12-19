Trending News
Video: इथं एक मिळंना! आजोबांच्या तीन बायकांची कहाणी; दोन असताना तिसरी मागे लागून आली; स्वतःच सगळं सांगितलं
viral video featuring an elderly man sharing the story of his three wives: सोशल मीडियात व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये एक वृद्ध बाबा आपल्या तीन बायकांची कहाणी सांगत आहेत. हा व्हिडीओ लातूर परिसरातील असण्याची शक्यता आहे.
Social Media: ग्रामीण भागामध्ये लग्नाची समस्या म्हणजे मोठं संकट निर्माण झालं आहे. राज्यात बहुतांश गावांमध्ये शंभर, दोनशे, तिनशे तरुण लग्नाविना आहेत. आता त्यांची लग्नं होतील, अशीही शक्यता मावळत चालली आहे. एवढी भीषण परिस्थिती असताना मात्र एका बाबांचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. त्यात ते आपल्याला तीन बायका असल्याचं सांगतात. दोन बायको असताना तिसरी बायको मागे लागून कशी आली, हेही सांगायला ते विसरले नाहीत.