Video : न्यूयॉर्कमध्ये अमानुष क्रूरता! दोन कुत्र्यांना धावत्या कारमागे बांधून फरफटत नेले; धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल, व्यक्तीला अटक

Viral Video Queens New York animal cruelty : न्यूयॉर्कमधील क्विन्स (Queens) भागात दोन निष्पाप कुत्र्यांना कारच्या मागे बांधून फरफटत नेल्याची धक्कादायक आणि अमानुष घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर जगभरातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे..नेमकी घटना काय?४ जानेवारीला संध्याकाळी ६ वाजताच्या सुमारास न्यूयॉर्कच्या लाँग आयलंड सिटीमध्ये ही घटना घडली. डॅन बुजोर (वय ६८) नावाच्या व्यक्तीने एका जर्मन शेफर्ड ज्याचे नाव मार्झिपन आहे आणि एका पिटबुल ज्याचे नाव नोगाट आहे या दोन कुत्र्यांना आपल्या कारच्या मागे दोरीने बांधले होते. कार वेगाने धावत असताना हे दोन निष्पाप जीव रस्त्यावर फरफटत चालले होते. एका कुत्र्याची दोरी कारमधून सुटल्यानंतर त्या व्यक्तीने पुन्हा त्यांना गाडीत कोंबले आणि तिथून पळ काढला..नागरिकांची सतर्कतारस्त्यावरून जाणाऱ्या काही जागरूक नागरिकांनी हा प्रकार पाहिला आणि त्याचा व्हिडिओ बनवला. एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले की जेव्हा लोकांनी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याने 'काळजी करू नका, त्यांना याची सवय आहे' असे उद्दाम उत्तर दिले. नागरिकांनी तात्काळ पोलिसांना पाचारण केले आणि कारचा नंबर पोलिसांना दिला. न्यूयॉर्क पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत ६८ वर्षीय डॅन बुजोरला ताब्यात घेतले..कुत्र्यांची प्रकृती कशी आहे?सुदैवाने दोन्ही कुत्रे या क्रूर कृत्यातून बचावले आहेत. त्यांना तात्काळ ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) या संस्थेकडे उपचारासाठी पाठवण्यात आले. तपासणीत असे समोर आले आहे की, मार्झिपन नावाच्या जर्मन शेफर्डचा कानाचा पडदा फाटला आहे. नोगाट या पिटबुलच्या पायांना जखमा झाल्या असून त्वचेवर मोठी सूज आली आहे. सध्या दोघेही डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली असून सुरक्षित आहेत..आरोपीवर कारवाईआरोपी डॅन बुजोरवर प्राण्यांवरील क्रूरता, त्यांना इजा पोहोचवणे आणि योग्य पालनपोषण न करणे यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे हा आरोपी विना लायसन्स गाडी चालवत होता, असेही तपासात निष्पन्न झाले आहे.या घटनेमुळे प्राणीप्रेमी आणि सामान्य नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप असून अशा क्रूर लोकांसाठी कायदे अधिक कडक करण्याची मागणी जोर धरत आहे.