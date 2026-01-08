Trending News

Video : न्यूयॉर्कमध्ये अमानुष क्रूरता! दोन कुत्र्यांना धावत्या कारमागे बांधून फरफटत नेले; धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल, व्यक्तीला अटक

Dogs Viral Video : सध्या एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर खूप व्हायरल होत आहे. कार चालकाने दोन कुत्र्यांना धावत्या गाडीमागे बांधले. फक्त एवढेच नाही तर त्यांना फरफरट नेले
viral video captures two dogs, a German Shepherd named Marzipan and a Pitbull named Nougat, being dragged behind a red Volkswagen Passat in Long Island City, Queens, New York, highlighting a case of animal cruelty that led to the arrest of 68-year-old Dan Bujor.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Viral Video Queens New York animal cruelty : न्यूयॉर्कमधील क्विन्स (Queens) भागात दोन निष्पाप कुत्र्यांना कारच्या मागे बांधून फरफटत नेल्याची धक्कादायक आणि अमानुष घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर जगभरातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

