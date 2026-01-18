Viral Video : भाकरी मिळाली नाही,पठ्ठ्याने काचेची बाटलीच चावून खाल्ली; तुमचाही डोळ्यांवर विश्वास बसणार, पाहा व्हिडिओ

सोशल मीडियावर काय समोर येईल हे सांगणे अशक्य आहे. सध्या एक विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका व्यक्तीने जेवताना काचेची बाटली चावली. त्याने ही काचेची बाटली भाजी अन् भाकरीसारखी चावून खाल्लीय त्या माणसाचा व्हिडिओ पाहिणारे प्रत्येकजण स्तब्ध झाले. या दृश्यावर युजर्स उत्साहाने प्रतिक्रिया देत आहेत. हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामसह अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल झाला आहे..काच खाणारा माणूसव्हायरल व्हिडिओमध्ये एक माणूस त्याच्या ताटात अन्नाऐवजी प्लेटमध्ये काचेची बाटली घेऊन बसलेला दिसतो. प्लेटमध्ये काही काचेचे तुकडे आणि एक पूर्ण बाटली दिसते. सुरुवातीला, कोणालाही समजत नाही की तो काय करणार आहे. नंतर, अचानक, तो माणूस काच चावू लागतो. तो स्वादिष्ट पदार्थाप्रमाणे काचा चावून गिळू लागतो .थोडक्यातच, तो माणूस काचेचे अनेक तुकडे खातो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्याला काच खाण्यात काहीच अडचण येत नाहीये. हे स्पष्ट आहे की त्याने हा व्हिडिओ फक्त व्ह्यूज मिळवण्यासाठी बनवला होता. काच खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकते. त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. .Viral Video: रिलसाठी जीवाशी खेळ नडला ! शरीराला आग लावून धावत्या बाईकवर स्टंट अन् पुढच्या क्षणात नको तेच घडलं; धडकी भरवणारा व्हिडिओ.हा व्हिडिओ khokan.oficial नावाच्या इन्स्टाग्राम हँडलवरून शेअर करण्यात आला आहे. एका युजरने लिहिले, "हे सर्व कशाप्रमाणे आहे?" दुसऱ्याने लिहिले, "हे साखरेच्या बाटलीसारखे वाटते." या व्हायरल व्हिडिओला आधीच लाखो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.