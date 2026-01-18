Trending News

Viral Video : भाकरी मिळाली नाही,पठ्ठ्याने काचेची बाटलीच चावून खाल्ली; तुमचाही डोळ्यांवर विश्वास बसणार, पाहा व्हिडिओ

Man Eats Glass Bottle : हा प्रकार पाहून नेटकरी स्तब्ध झाले असून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया येत आहेत. व्ह्यूज आणि लाईक्ससाठी हा स्टंट केल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. काच खाणे अत्यंत धोकादायक असून आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
Viral Video : भाकरी मिळाली नाही,पठ्ठ्याने काचेची बाटलीच चावून खाल्ली; तुमचाही डोळ्यांवर विश्वास बसणार, पाहा व्हिडिओ
Yashwant Kshirsagar
Updated on

सोशल मीडियावर काय समोर येईल हे सांगणे अशक्य आहे. सध्या एक विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका व्यक्तीने जेवताना काचेची बाटली चावली. त्याने ही काचेची बाटली भाजी अन् भाकरीसारखी चावून खाल्लीय त्या माणसाचा व्हिडिओ पाहिणारे प्रत्येकजण स्तब्ध झाले. या दृश्यावर युजर्स उत्साहाने प्रतिक्रिया देत आहेत. हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामसह अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल झाला आहे.

Loading content, please wait...
instagram
viral video
viral post

Related Stories

No stories found.