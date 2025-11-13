Viral Video: सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला भन्नाट स्टंट! रायडिंग स्किल पाहून तुम्हाला येईल चक्कर

Viral Video: सध्या 5 जीच्या जगात एखादा व्हिडिओ कधी आणि का हिट होईल हे सांगणे आता जवळजवळ अशक्य आहे. सोशल मीडियावर दररोज शेकडो फोटो आणि व्हिडिओ ट्रेंड होतात आणि यूजर्स ते उत्सुकतेने शेअर करतात. तुम्ही तुमच्या फीडवर विचित्र किंवा मजेदार व्हिडिओ पाहिले असतील जे लगेच व्हायरल झाले. आता, एक नवीन व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. यावेळी एक व्यक्ती रस्त्यावर दुचाकी चालवतांना स्टंटबाजी करताना दिसत आहे..व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक मुलगी कारमधून प्रवास करत असताना तिला एक स्कूटरस्वार समोरून जाताना दिसतो. सहसा, स्कूटरस्वार सरळ बसतो आणि दोन्ही हातांनी हँडलबार धरतो, परंतु या माणसाने सर्व नियम मोडले. तो मस्त मांडी घालून दुचाकी चालवतांना दिसत आहे. .व्हिडिओमध्ये स्कूटर चालवणारा तरुण सीटवर करून मांडी घालून दिसतोय, तो अगदी आरामशीर दिसतोय. घरी सोफ्यावर आराम करायचा तसाच तो रस्त्यावर स्कूटरवर बसलेला आहे. सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे त्याने हँडलबारही सोडले आहेत. हात सोडून, तो कोणत्याही भीतीशिवाय किंवा चिंताशिवाय परिपूर्ण संतुलन राखून स्कूटर चालवत आहे..Wet Wipes: चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी वेट वाइप्स वापरण्याची सवय ठरू शकते घातक! जाणून घ्या एक्सपर्टचे खास सल्ले.गाडीतील मुलीला हे दृश्य इतके अनोखे वाटले की तिने लगेच कॅमेरा चालू केला आणि त्या माणसाचे रेकॉर्डिंग करायला सुरुवात केली. रेकॉर्डिंग दरम्यान, ती हसली आणि म्हणाली, "भाऊ, लखनऊमध्ये एक अद्भुत व्यक्तिरेखा आहे! तो खूप आश्चर्यकारकपणे गाडी चालवत आहे - तो मांडी घालून, हात सोडून आणि पूर्णपणे सहजतेने दुचाकी चालवत आहे" मुलीचा आवाज आणि व्हिडिओमधील तिच्या मजेदार प्रतिक्रियांनी क्लिपच्या मनोरंजक पैलूमध्ये भर घालत आहेत. सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट होताच, लोकांनी लगेचच ते पाहिले आणि काही तासांतच तो व्हायरल झाला..हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर 'mere_hisaabh_se' नावाच्या इंस्टा अकाउटंवर शेअर केला आहे, जो लाखो लोकांनी पाहिला आहे. काहींनी तो मनोरंजन म्हणून पाहिला, तर काहींनी तो वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष करण्याचे उदाहरण म्हणून उद्धृत केला. काहीही असो, हा व्हिडिओ पुन्हा एकदा दाखवून देतो की सोशल मीडियावर काहीही व्हायरल होऊ शकते, जोपर्यंत ते थोडे वेगळे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.