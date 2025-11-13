Trending News

Viral Video: सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला भन्नाट स्टंट! रायडिंग स्किल पाहून तुम्हाला येईल चक्कर

Viral bike stunt video on social media: अलिकडेच एका व्यक्तीचा व्हिडिओ समोर आला आहे ज्याने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आहे. व्हिडिओमध्ये तो व्यक्ती दुचाकी चालवताना स्टंटबाजी करताना दिसत आहे.
Viral Video

Viral bike stunt video on social media

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Viral Video: सध्या 5 जीच्या जगात एखादा व्हिडिओ कधी आणि का हिट होईल हे सांगणे आता जवळजवळ अशक्य आहे. सोशल मीडियावर दररोज शेकडो फोटो आणि व्हिडिओ ट्रेंड होतात आणि यूजर्स ते उत्सुकतेने शेअर करतात. तुम्ही तुमच्या फीडवर विचित्र किंवा मजेदार व्हिडिओ पाहिले असतील जे लगेच व्हायरल झाले. आता, एक नवीन व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. यावेळी एक व्यक्ती रस्त्यावर दुचाकी चालवतांना स्टंटबाजी करताना दिसत आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
Video
video viral
Trending Photos
(video)
viral video
Viral social media trends

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com