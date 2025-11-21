Trending News

Train Maggie video: मॅगी तयार.. ट्रेनमध्येच थाटलं किचन! मराठमोळ्या काकूंनी कायदा घेतला हातात, व्हिडीओ व्हायरल

Marathi Woman cooking Maggie in train using electric kettle goes viral: सोशल मीडियात व्हायरल झालेला व्हिडीओ धक्कादायक आहे. या प्रकारांमुळे मोठ्या दुर्घटना होण्याची शक्यता असते.
Indian Railways rules

संतोष कानडे
Viral Video: प्रवासामध्ये कोण काय करेल, हे सांगता येत नाही. त्यात रेल्वेचा प्रवास असेल तर विचारायलाच नको. एका मराठी काकूंचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. त्यात त्या ट्रेनमध्ये चक्क मॅगी बनवत आहेत. इलेक्ट्रिक केटलमध्ये आधी त्यांनी चहा बनवला, मग मॅगी. वरतून आपण किती ग्रेट आहोत, हे दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.

