Train Maggie video: मॅगी तयार.. ट्रेनमध्येच थाटलं किचन! मराठमोळ्या काकूंनी कायदा घेतला हातात, व्हिडीओ व्हायरल

Viral Video: प्रवासामध्ये कोण काय करेल, हे सांगता येत नाही. त्यात रेल्वेचा प्रवास असेल तर विचारायलाच नको. एका मराठी काकूंचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. त्यात त्या ट्रेनमध्ये चक्क मॅगी बनवत आहेत. इलेक्ट्रिक केटलमध्ये आधी त्यांनी चहा बनवला, मग मॅगी. वरतून आपण किती ग्रेट आहोत, हे दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता..रेल्वेमध्ये असलेल्या इलेक्ट्रिक बोर्डला आपण केवळ मोबाईल किंवा लॅपटॉप चार्ज करु शकतो. इतर कुठलेही विद्युत उपकरणं वापरणं कायद्याने गुन्हा आहे. विशेष म्हणजे इलेक्ट्रिक केटल वापरु नये, हे रेल्वेने ठिकठिकाणी नमूद केलेलं आहे. परंतु लोक त्याकडे दुर्लक्ष करतात, असा उपद्व्याप सर्रास करतात..Pimpri Chinchwad News : अवजड वाहने, खड्डे ठरतायत 'काळ'; हिंजवडी–ताथवडे पट्ट्यात महिनाभरात दोघींचा मृत्यू!.रेल्वेत 'ही' उपकरणं वापरु नकारेल्वेत इलेक्ट्रिक केटल, हीटर, कुकर, कॉइल किंवा कुठलाही हाय होल्टेज इलेक्ट्रिक अप्लायन्स वापरणे नियमबाह्य आहे. रेल्वेच्या कोणत्याही कोचमध्ये स्वतःचे हे उपकरण लावणे धोकादायक मानले जाते, कारण त्यामुळे शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागण्याचा धोका असतो.अशा कुरापती करणाऱ्या लोकांवर इंडियन रेल्वे अॅक्ट 1989 चे सेक्शन 165 नुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तसेच RPF कडून Section 145, 153 किंवा 165 अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. या गुन्ह्यात दंड आणि सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो. घटनेच्या तीव्रतेनुसार ५ वर्षांचा तुरुंगवासही होऊ शकतो..New Labour Laws: मोदी सरकारची ऐतिहासिक चाल! नवीन कामगार कायदे तात्काळ लागू; आता शोषणाला लगाम बसणार.व्हायरल व्हिडीओमध्ये काय?सोशल मीडियात व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये एक मराठी काकू इलेक्ट्रिक केटलचा वापर करुन मॅगी बनवताना दिसत आहेत. त्यात त्या अभिमानाने सांगातएत की, आपण घरातून बाहेर असलो तरी अशा पद्धतीने बाहेर स्वयंपाक करावा लागतोय. मॅगी बनवण्यापूर्वी आपण १० ते १२ कप चहा बनवला होता, असंही त्यात या व्हिडीओमध्ये सांगतात. अशा प्रकारे कायदा मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होतेय.