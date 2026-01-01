Viral Video : नाकात साप घुसवला अन् तोंडावाटे बाहेर काढला, पठ्ठ्याचा कारनामा पाहून तुमचाही उडेल थरकाप, पाहा व्हिडिओ

Viral Video: सोशल मीडियाच्या जगात धोकादायक स्टंटचे व्हिडिओ दररोज व्हायरल होतात पण अमेरिकन इन्फ्लुएंसर माइक होल्स्टनच्या एका स्टंट व्हिडिओने नेटिझन्सना थक्क केले आहे. स्वतःला "द रिअल टार्जन" म्हणवणाऱ्या माइकने आपला जीव धोक्यात घालून असा पराक्रम केला आहे की कोणालाही श्वास रोखायला भाग पाडतो..इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता येथे शूट झालेल्या या व्हिडिओमध्ये माइकने हातात एक पातळ आणि चपळ जिवंत साप धरलेला दिसतो. क्षणार्धात तो सापाची तोंड आपल्या नाकात घुसवतो. जेव्हा तो साप नाकातून आत ओढतो आणि पुढच्याच क्षणी तोंडातून बाहेर काढतो तेव्हा दृश्य आणखी भयानक बनते..हा धोकादायक स्टंट केल्यानंतर, माइक कॅमेऱ्याकडे पाहतो आणि हसतो, तर व्हिडिओच्या पार्श्वभूमीवर भीती स्पष्टपणे दिसून येते. पण ते माइकच्या स्टंटचे कौतुक करतात..इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या या व्हिडिओला आतापर्यंत ५.८ मिलियनहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. नेटिझन्स त्यावर विविध प्रकारे कमेंट करत आहेत. एका युजरने लिहिले, "कल्पना करा जर साप त्याच्या घशातून खाली गेला असता तर काय झाले असते." दुसऱ्याने म्हटले आहे की, "हा माणूस खरोखरच काहीतरी बनवला आहे." माइकला वन्य प्राण्यांची किंवा सापांची अजिबात भीती नाही याचे अनेकांना आश्चर्य वाटते..Viral Video : विजेच्या धक्क्याने जखमी झाला नाग, तरुणाने तोंडाने सीपीआर देऊन वाचवला जीव, मंत्र्यांकडून कौतुक, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ .माइक होल्स्टन कोण आहे?माइक होल्स्टन फ्लोरिडास्थित झूलॉजिकल वाइल्डलाइफ फाउंडेशनशी संबंधित आहे. तो जगभर प्रवास करतो, धोकादायक प्राण्यांसोबत वेळ घालवतो आणि वन्यजीव संवर्धनाबद्दल जागरूकता वाढवतो. तथापि, त्याच्या "सापाच्या स्टंट" ने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.