Mumbai Viral Video: मुंबईची फुल विकणारी महिला बनली भटक्या श्वानांची आई, व्हायरल व्हिडिओने जिंकली नेटकऱ्यांची मनं

Mumbai Viral Video: सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओतील फुलविक्रेती सक्कुबाई आणि तिची भटकी श्वान मिनी यांच्यामधील जिव्हाळा पाहून नेटकऱ्यांची मनं जिंकली होती.
Flower vendor’s kindness towards stray dogs in Mumbai

Puja Bonkile
Updated on

Mumbai flower seller caring for stray dogs viral video: मुंबई ही मायानगरी म्हणून ओळखली जाते. सध्या मुंबईतील एक भावनिक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. फुलविक्रेती सक्कुबाई आणि तिच्या भटक्या श्वान मिनीच्या अनोख्या नात्याने मनं जिंकली आहे. दोघांमधील प्रेम, काळजी पाहून सर्वजण थक्क झाले आहेत.

