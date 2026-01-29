Mumbai Viral Video: मुंबईची फुल विकणारी महिला बनली भटक्या श्वानांची आई, व्हायरल व्हिडिओने जिंकली नेटकऱ्यांची मनं

Mumbai flower seller caring for stray dogs viral video: मुंबई ही मायानगरी म्हणून ओळखली जाते. सध्या मुंबईतील एक भावनिक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. फुलविक्रेती सक्कुबाई आणि तिच्या भटक्या श्वान मिनीच्या अनोख्या नात्याने मनं जिंकली आहे. दोघांमधील प्रेम, काळजी पाहून सर्वजण थक्क झाले आहेत..व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत दिसत आहे की फुल विकणारी महिला आणि भटकी श्वान मिनी यांच्यातील आपुलकीचे नातं पाहायला मिळत आहे. श्वान फक्त १५ दिवसांची होती, तेव्हापासून मिनी तिच्यासोबत राहत आहे. या भावनिक करणाऱ्या व्हिडिओवर लाखो नेटकऱ्यांनी लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. .सक्कुबाईने फुले विकण्यासाठी स्टॉल आणि मिनीसाठी घर देखील बनवले आहे. दोन फळीच्या मधोमध ही श्वान बसलेली असते. सक्कुबाई मिनीची किती काळजी घेते याबद्दल व्हिडिओत सांगितले आहे. ती महिला मिनीला नेहमी दूध, चिकन खायला देते. तसेच वेळेवर लसीकरण देखील करते. .हा व्हायरल व्हिडिओ इंस्टावर @adityasurroy या अकाफंटवर पोस्ट करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर लाइक्स आणि कमेट्सचा वर्षाव करण्यात आला आहे. एका यूजरने लिहिले की पैशैपेक्षा माणूसकी मोठी, मिनीचे घर खुप सुंदर आहे, हे किती सुंदर आहे तर अनेक यूजर्संनी हॉर्ट शेप आणि थम इमोजी दिले आहे. या व्हिडिओला ४५.२ के लाइक्स मिळाले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.