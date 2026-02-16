Viral Video: धावत्या ट्रेनमधील स्टंटवर नेटकऱ्यांची संतप्त प्रतिक्रिया, म्हणाले धाडस की..! पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Netizens reaction to train stunt clip: रेल्वे स्थानकांवर चालत्या ट्रेनमध्ये चढताना किंवा उतरताना तुम्ही अनेकदा लोकांना पाहिले असेल. ट्रेन प्लॅटफॉर्मवर थांबण्याच्या आतच उतरण्याचा स्टंट करतात. जर तुम्हाला तुमच्या जीवाची काळजी असेल तर असे करणे टाळा, कारण ते धोकादायक ठरू शकते. प्लॅटफॉर्मवर चालत्या ट्रेनमधून उतरताना लोकांचा अपघात होतो किंवा जीव गमवावा लागतो. तरीही, लोक असा धोकादायक धोका पत्करण्यापूर्वी दोनदा विचार करत नाहीत. अलीकडेच, असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे. ज्यामध्ये एक महिला आणि एक पुरूष उतरण्याचा प्रयत्न करत चालत्या ट्रेनमधून प्लॅटफॉर्मवर उडी मारतात. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेक यूजर्संनी संताप व्यक्त केला आहे. .हा व्हिडिओ एका स्टेशनपासून सुरू होतो जिथे एक ट्रेन जात आहे. ट्रेन खूप वेगाने जात आहे. दरम्यान, कॅमेऱ्यात एक महिला तिच्या सामानासह चालत्या ट्रेनमधून उतरण्याचा प्रयत्न करत असताना आणि जोरात पडताना दिसत आहे. कोणी काही समजण्यापूर्वीच, एक पुरूषही असेच करताना दिसतो. तो चालत्या ट्रेनमधून उतरण्याचा प्रयत्न करतो आणि पडतो. दोघेही वाचले हे चांगले आहे, अन्यथा, अनेकदा असे घडते की चालत्या ट्रेनमधून उतरण्याचा प्रयत्न करणारे लोक ट्रेनखाली येतात. .हा व्हायरल व्हिडिओ @adnanadviser ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शेअर केला आहे . कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, "चालत्या ट्रेनमधून उडी मारणे हे धाडस नाही, तर मूर्खपणा आहे." ट्रेन थांबण्याची वाट पाहत स्वतःच्या आणि इतरांच्या सुरक्षिततेचा विचार करा. .हा व्हिडिओ हजारो वेळा पाहिला गेला आहे आणि शेकडो लोकांनी तो लाईक केला आहे. या व्हिडिओने सोशल मीडियावर लोकांना धक्काच बसला नाही तर अनेकांना संतापही आला आहे. एका यूजरने म्हटले आहे की, "एक क्षणाची घाई आयुष्यभर पश्चात्ताप करू शकते; सुरक्षित प्रवास शहाणपणाचा आहे." तर अनेक यूजर्संनी रागीट इमोजी पोस्ट केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.