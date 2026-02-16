Trending News

Viral Video: धावत्या ट्रेनमधील स्टंटवर नेटकऱ्यांची संतप्त प्रतिक्रिया, म्हणाले धाडस की..! पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Train Viral Video: चालत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा किंवा उतरण्याचा प्रयत्न करू नये; थोडासा निष्काळजीपणा देखील गंभीर धोका निर्माण करू शकतो. अलिकडेच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यामध्ये एक महिला आणि एक पुरूष चालत्या ट्रेनमधून प्लॅटफॉर्मवर उडी मारतात. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर यूजर्संनी संताप व्यक्त केला आहे.
viral video

viral video

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Netizens reaction to train stunt clip: रेल्वे स्थानकांवर चालत्या ट्रेनमध्ये चढताना किंवा उतरताना तुम्ही अनेकदा लोकांना पाहिले असेल. ट्रेन प्लॅटफॉर्मवर थांबण्याच्या आतच उतरण्याचा स्टंट करतात. जर तुम्हाला तुमच्या जीवाची काळजी असेल तर असे करणे टाळा, कारण ते धोकादायक ठरू शकते.

प्लॅटफॉर्मवर चालत्या ट्रेनमधून उतरताना लोकांचा अपघात होतो किंवा जीव गमवावा लागतो. तरीही, लोक असा धोकादायक धोका पत्करण्यापूर्वी दोनदा विचार करत नाहीत. अलीकडेच, असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे. ज्यामध्ये एक महिला आणि एक पुरूष उतरण्याचा प्रयत्न करत चालत्या ट्रेनमधून प्लॅटफॉर्मवर उडी मारतात. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेक यूजर्संनी संताप व्यक्त केला आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
railway
Video
Video Clip
video viral
viral video
viral post

Related Stories

No stories found.