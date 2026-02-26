Vintage Tractor Video : जुनं ते सोनं ! १०५ वर्ष भंगारात पडलेल्या ट्रॅक्टरने मालकाला बनवले कोट्यधीश; व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य

भंगारात पडलेल्या ट्रॅक्टरचे किती पैसे मिळतील? अगदी तुटपुंजे पैसे मिळतील असे सगळ्यांना वाटते पण पण एका भंगारातील ट्रॅक्टरने सर्वांचा अंदाज खोटा ठरवला आहे. १०५ वर्षे जुना भंगारातील हा ट्रॅक्टर तब्बल सव्वा कोटीला विकला गेला आहे. .पंजाबमधील जालंधर येथील शहीद भगतसिंग चौकात एक १०५ वर्षे जुना ट्रॅक्टर उभा होता. तो गंजलेला होता आणि वर्षानुवर्षे तिथेच होता. मग, एके दिवशी, एका माणसाने त्याचा व्हिडिओ बनवला आणि तो ऑनलाइन पोस्ट केला, जो व्हायरल झाला. दुसऱ्याच दिवशी, मुंबईतील एका फर्मने ट्रॅक्टर मालकाला फोन करून तो २ लाख रुपयांना विकण्यास सांगितले..पण ट्रॅक्टरच्या मालकांना त्याची किंमत इतकी आहे याची कल्पना नव्हती. त्यांच्यासाठी, ते फक्त भंगार होते. पण जेव्हा त्यांना अमेरिकेतून फोन आला आणि कोट्यवधी रुपयांच्या डीलबद्दल कळले तेव्हा तो धक्का आणि आनंदाचा क्षण होता!.इन्फ्ल्युंसर आदित्य गौतम स्पष्ट करतात की हे ऐकून सुरुवातीला त्यांना धक्का बसला. नंतर, दुसऱ्याच दिवशी, त्याच मुंबईतील फर्मने २८ लाख रुपयांना ट्रॅक्टर खरेदी करण्याची ऑफर दिली. पण ट्रॅक्टर मालक वाट पाहत होता, त्याने विचार केला ट्रॅक्टरमध्ये इतके खास काय आहे? मग, काही दिवसांनी, त्याला अमेरिकेतून फोन येऊ लागतात. कंपनी त्याला ₹१.२५ कोटी देऊ करते. त्यानंतर, तो ट्रॅक्टर विकण्यास सहमत होतो. .Viral Video: कधी पाहिलंय का? कारखान्यात ट्रॉली बॅग्ज कशा बनतात, व्हिडिओ पाहून थक्क व्हाल!.अमेरिकन कलेक्टर फर्म त्याला या लेन्झ बुलडॉग HL१२ ट्रॅक्टरबद्दल सांगते, जो १९२० मध्ये पहिल्यांदा बनवलेला जर्मन ट्रॅक्टर होता. हा कच्च्या तेलावर चालणारा पहिला ट्रॅक्टर होता आणि कोणत्याही तेलावर, अगदी वनस्पती तेलावर आणि टाकाऊ तेलावरही चालू शकतो. हा जुना ट्रॅक्टर एक जुना असून जर्मन क्रांतीचा तो पुरावा आहे. तो हेनरिक लेन्झ यांनी तयार केला होता. .ट्रॅक्टर १.२५ कोटी मध्ये खरेदी केल्यानंतर, आता अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया कृषी संग्रहालयात ठेवण्यात येईल. द ट्रिब्यूननेही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी स्थानिक नगरसेवक आणि ट्रॅक्टर मालकाच्या शेजाऱ्यांशी या प्रकरणाबाबत बातचीत. १८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी, ट्रॅक्टर क्रेनने उचलून मुंबई बंदरात नेण्यात आला, तेथून तो कॅलिफोर्नियाला नेण्यात येईल..Viral Video : मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळताच वडिलांनी केलं अविस्मरणीय काम, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल, पाहून तुमचाही ऊर भरुन येईल.विंटेज लेन्झ बुलडॉग HL१२ हा ऐतिहासिक महत्त्व असलेला दुर्मिळ ट्रॅक्टर आहे. त्याच्या उत्कृष्ट अभियांत्रिकी आणि अपवादात्मक ताकदीमुळे ते इतक्या उच्च किमतीत खरेदी करण्यात आले. जर्मन कृषी औद्योगिकीकरणाचे प्रतीक म्हणून ते सेलिब्रेट केले जाते. योगायोगाने, त्याचे नाव बुलडॉग मशीनच्या हॉट-बल्ब इंजिनच्या सिलेंडर हेडवरून आले आहे, ज्याचा आकार कुत्र्यासारखा होता. .@awareurself1 या नावाने इंस्टाग्रामवर सक्रिय असलेल्या आदित्य गौतमने ही माहिती एका व्हिडिओमध्ये शेअर केली आहे जो रात्रीतून व्हायरल झाला आहे. त्याचा व्हिडिओ २.८ मिलियन वेळा पाहिला गेला आहे आणि २,१६,००० लोकांनी लाईक केला आहे. पोस्टला ८०० हून अधिक कमेंट्स मिळाल्या आहेत. युजर्स पोस्टवर "जुने ते सोने" असे म्हणत कमेंट करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.