Viral Video : शहाणपणा नडला ! रायडरने पुराच्या पाण्यात घातली बाईक, मित्रांच्या डोळ्यांदेखत गेला वाहून; पाहा थरारक व्हिडिओ

Ladakh Flood video : असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होतोय. लडाखमधील प्रसिद्ध पेंगॉंग तलावाजवळ एक रायडर बाईकसह वाहून गेला. मित्रांनी त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न केला पण तो अयशस्वी ठरला.
A shocking moment captured near Pangong Lake as a biker is swept away by strong floodwaters while friends desperately try to save him.
Yashwant Kshirsagar
देशातील अनेक राज्यात पावसाचा कहर सुरु आहे. पुराच्या पाण्यात अनेक लोक वाहून गेल्याचे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात अतिधाडस दाखणवण्याच्या नादात अनेक लोक पाण्यात वाहून गेल्याचा घटना समोर आल्या आहे. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होतोय. लडाखमधील प्रसिद्ध पेंगॉंग तलावाजवळ एक रायडर बाईकसह वाहून गेला. मित्रांनी त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न केला पण तो अयशस्वी ठरला.

