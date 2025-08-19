Viral Video : शहाणपणा नडला ! रायडरने पुराच्या पाण्यात घातली बाईक, मित्रांच्या डोळ्यांदेखत गेला वाहून; पाहा थरारक व्हिडिओ

देशातील अनेक राज्यात पावसाचा कहर सुरु आहे. पुराच्या पाण्यात अनेक लोक वाहून गेल्याचे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात अतिधाडस दाखणवण्याच्या नादात अनेक लोक पाण्यात वाहून गेल्याचा घटना समोर आल्या आहे. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होतोय. लडाखमधील प्रसिद्ध पेंगॉंग तलावाजवळ एक रायडर बाईकसह वाहून गेला. मित्रांनी त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न केला पण तो अयशस्वी ठरला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील बाईक रायडर्सचा एक ग्रुप लेह लडाखमध्ये फिरायला गेला. हा ग्रुप लडाखमधील प्रसिद्ध पेंगॉंग तलावाजवळ आला असता त्यांना रस्त्यात पुराचे पाणी लागले. यातील काही रायडर्सनी धाडस करत पुराच्या पाण्यात बाईक घातली आणि रस्ता पार केला. मात्र त्यांचे इतर साथीदार अलिकडेच अडकले. .मागे राहिलेल्या एका रायडरने बाईक पुराच्या पाण्यात घातली मात्र पाण्याचा जोर अचानक वाढल्याने तो पाण्यात शिरताच बाईक घसरली आणि तो खाली पडला. व्हिडिओमध्ये पाहू शकता की, बाईक पाण्यात पडताच प्रवाहामुळे वाहून जात आहे तर रायडरचे मित्र त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. .पण दुर्देवाने प्रंचड प्रवाहामुळे तो हातून निसटतो आणि मित्रांच्या डोळ्यांदेखत वाहत जातो. इतर मित्रही त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न करतात पण ते निष्पळ ठरतात. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तर अनेक युजर्सनी असे धाडस दाखवू नये अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.