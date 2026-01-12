Viral Video : तरुणीची मदत करणे तरुणाला चांगलेच पडले महागात, तुम्ही देखील 'ही' चूक करु नका; पाहा नेमकं काय घडलं ?

सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ खूप वेगाने व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ आधी हसायला भाग पाडतो तर नंतर तो विचार करण्यास भाग पाडतो. या व्हिडिओमध्ये दिसते की एका तरुणाने मुलीची पर्स चोरांकडून वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याच्या या धाडसामुळे त्याला स्वतःचा महागडा मोबाईल गमवावा लागला! .घटना कशी घडली?व्हिडिओमध्ये दिसते की, एक मुलगी बस स्टॉपवर उभी असताना अचानक चोर तिची पर्स हिसकावण्याचा प्रयत्न करतात. हे इतके वेगाने घडते की मुलीच्या लक्षात येत नाही पण तेव्हाच जवळच उभा असलेला एक तरुण पुढे सरकतो आणि चोरांना रोखण्यासाठी धावतो. त्याचा हेतू पूर्णपणे चांगला असतो – मुलीला मदत करणे आणि तिची पर्स वाचवणे. .पण इथेच गोंधळ होतो! तरुण पूर्ण लक्ष चोर आणि मुलीवर केंद्रित करतो, त्यामुळे तो स्वतःच्या खिशातील मोबाईलकडे दुर्लक्ष करतो. तरुणीची पर्स वाचवतो पण चोरांपैकी एकाने या संधीचा फायदा घेत त्याचा मोबाईल झटक्यात हिसकावून घेतला. काही क्षणांनंतर जेव्हा त्याला लक्षात येतं, तेव्हा चोर गर्दीचा फायदा घेऊन पळून गेले असतात. .Viral Video : धावत्या ट्रेनमध्ये मोबाईल चोरणे पडले महागात, महिलेने चोराला शिकवली 'अशी' अद्दल, व्हिडिओ व्हायरल, सर्वत्र होतेय कौतुक .इंटरनेटवर प्रतिक्रियाहा व्हिडिओ पाहून लोक पहिल्यांदा स्तब्ध होतात, नंतर हसू आवरत नाही. काही जण तरुणाच्या धाडसाचं कौतुक करत आहेत आणि म्हणत आहेत, "खरंच हिरो आहे, पण नशिबाने साथ दिली नाही!" तर काही म्हणत आहेत, "अशा वेळी सावधगिरी बाळगणं गरजेचं असतं, नाहीतर चांगलं करायला गेलो तर उलटं होतं." .मोठा धडाहा व्हिडिओ फक्त हसण्यावरु नेत नाही, तर एक महत्वाचा संदेश देतो – चांगल्या हेतूने मदत करणं उत्तम आहे, पण नेहमी सावध राहून, विवेकाने करावी. वास्तविक जीवनात अनेकदा असे अनपेक्षित प्रसंग येतात, जिथे उपकार करणाऱ्यालाच नुकसान होतं. तरीही, इतरांना मदत करणं थांबवू नये – फक्त थोडी जास्त जागरूकता आणि सावधगिरी बाळगावी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.