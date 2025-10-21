Viral Video : दिवाळीला आजीबाईंची एकही पणती विकली गेली नाही, पण पोलिसांनी जे केले ते पाहून तुमचंही हृदय भरुन येईल 

सोशल मीडियावर अनेकदा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ पाहायला मिळतात. असाच एक व्हिडिओ सध्या दिवाळीच्या सणादरम्यान व्हायरल होत आहे.एक आजीबाई पणत्या विकण्यासाठी चौकात बसलेल्या असतात पण त्यांची एकही पणती विकली जात नाही, तेव्हा त्या निराश होतात, पण तितक्यात दोन पोलिस तिथे येतात. पोलिसांनी जी कृती केली ती पाहून अनेकांचे हृदय भरुन आले आहे.त्यांचे सोशल मीडियावर खूपच कौतूक होत आहे. .व्हिडिओमध्ये, दोन पोलिस त्या वृद्ध महिला विक्रेत्याकडून सर्व दिवे खरेदी करताना दिसत आहेत. ती महिला म्हणते की दिवसभर एकही ग्राहक नव्हता, परंतु हा पोलिस अधिकारी आला आणि सर्व दिवे विकत घेतला. ती स्पष्ट करते की हा पोलिस अधिकारी येईपर्यंत दिवसभर एकही ग्राहक आला नाही. भावनिकपणे ती म्हणते, "माझे आशीर्वाद तुम्हाला लाभतील. तुम्हाला दीर्घायुष्य लाभो," आणि मनापासून आशीर्वाद देते. व्हिडिओच्या शेवटी, पोलिस तिला १००० रुपये देतात. .हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. @MeghUpdates ने तो कॅप्शनसह शेअर केला आहे, "या धनत्रयोदशीला, आजींच्या पणत्यांना खरेदीदार मिळाला नाही. हे पाहून, स्टेशन हाऊस ऑफिसर विजय गुप्ता यांनी तिचे सर्व दिवे खरेदी केले, ज्यामुळे केवळ तिचे दुकानच नाही तर तिचे हृदयही उजळले. चला या सणासुदीच्या काळात प्रतिज्ञा करूया - आपल्या स्थानिक कारागिरांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि भारतात बनवलेले पदार्थ खरेदी करण्यासाठी.".सोशल मीडियावर प्रतिक्रियाव्हिडिओवर प्रतिक्रिया देताना, युजर्सनी अधिकाऱ्याच्या दयाळूपणाचे कौतुक केले. एकाने पोलिस अधिकाऱ्याचे हे हृदयस्पर्शी कृत्य म्हटले आणि लिहिले, "स्टेशन हाऊस ऑफिसर विजय गुप्ता यांचे हे एक अतिशय हृदयस्पर्शी कृत्य आहे. ज्या जगात बहुतेक लोक लक्ष न देता तिथून जातात, तिथे दयाळूपणाच्या या छोट्याशा कृतीने एका वृद्ध महिलेचा दिवस उजळवला आणि धनत्रयोदशीची खरी भावना सुंदरपणे टिपली. अशी करुणा मानवतेवर विश्वास निर्माण करते.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.