Viral Video : पठ्ठ्याने मंत्रानेच फोडले फटाके, पाहून लोक झाले आश्चर्यचकित, अजब व्हिडिओ होतोय व्हायरल

दिवाळीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. दरम्यान फटाकेही फोडले जात आहे पण या दिवाळीत एक व्हिडिओ खूप व्हायरल झाला आहे,तो पाहून लोक आश्चर्चकित झाले आहेत. व्हायरल व्हिडिओमध्ये, एक तुण "मंत्रांच्या शक्ती" द्वारे काड्या किंवा आगीशिवाय फटाके पेटवताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर खळबळ माजवत आहे, ज्यामुळे नेटिझन्सना प्रश्न पडला आहे की ही जादू आहे, सिद्धी आहे की एक उत्कृष्ट एडिटिंगचा पराक्रम आहे. .व्हायरल व्हिडिओमध्ये पॉवेल जादौन नावाचा एक माणूस त्याच्या अपार्टमेंटच्या खाली उभा राहून फटाके पेटवत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, तो फटाके पेटवण्यासाठी काडीपेटी किंवा किंवा पेटलेली मेणबत्ती वापरत नाही; त्याऐवजी, तो त्याच्या डोळ्यांनी पाहत मंत्र म्हणत आहे आणि फटाक्याला आग लागते. @powelljadaun या त्याच्या इंस्टाग्राम प्रोफाइलवर, पॉवेल जादौन स्वतःला लेखक, दिग्दर्शक, संपादक, अभिनेता आणि योगी म्हणतो तो मंत्र सिद्धीद्वारे हे सर्व साध्य केल्याचा दावा करतो..व्हिडिओ शेअर करताना, त्याने कॅप्शन दिले, "मंत्र सिद्धीसह दिवाळी." व्हिडिओमध्ये एक क्षण असा आहे जेव्हा फटाके फुटत नाहीत आणि पॉवेल म्हणतो, "योग खरा आहे, पण हे फटाके बनावट निघाले. काही हरकत नाही, मी दुसरा पेटवून तुम्हाला दाखवतो." मग, जेव्हा दुसरा फटाका फुटतो तेव्हा तो कॅमेऱ्याकडे हसतो आणि म्हणतो, "योगी.".याआधीही अशाच प्रकारचे पराक्रम पॉवेल जादौनने असा व्हिडिओ शेअर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्याने यापूर्वी अनेक व्हिडिओ पोस्ट केले आहेत ज्यात तो मंत्रांच्या शक्तीचा वापर करून आश्चर्यकारक पराक्रम करण्याचा दावा करतो. एका व्हिडिओमध्ये तो डोळ्यांनी दिवा लावताना दिसतो आणि दुसऱ्यामध्ये तो डोळ्यांनी मंत्र पठण करून रावणाला जाळून राख करताना दिसतो. दुसऱ्या क्लिपमध्ये तो एका सिलिंडरला स्पर्श न करता ढकलताना आणि पाण्याच्या बादलीत भूकंप घडवण्यासाठी अदृश्य शक्तींचा वापर करताना दिसतो..Video : गरब्यात आलेलं जोडपं नको ते करून बसलं, Kiss केला, उचलून घेत अश्लील...; व्हायरल होताच देश सोडावा लागला, तुम्हीही पहा व्हिडिओ.सोशल मीडियावर चर्चा काही यूजर्पॉस वेलच्या "साधना" आणि "सिद्धी" चे कौतुक करत असताना, बहुतेक नेटिझन्स ते केवळ एडिटिंगचे पराक्रम किंवा एआयने तयार केलेले व्हिडिओ असल्याचे म्हण आहेत. अनेकजण म्हणतात की जर त्यांच्याकडे इतकी शक्ती असेल तर त्यांनी ती देशासाठी चांगल्या आणि रचनात्मक कामांसाठी वापरावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.