Baby Monkey Viral Video: आईने दूर केलं...माकडाच्या पिल्लानं सॉफ्ट टॉयमधून घेतला मायेचा आधार, पाहा भावनिक व्हायरल व्हिडिओ

Baby Monkey Panch Viral Video: सोशल मिडियावर अनेक प्राण्यांचे मजेदार तर काही भावनिक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. सध्या सोशल मिडियावर एका गोंडस माकडाच्या पिल्लाचा व्हिडिओ तुफान धुमाकुळ घालत आहे. तो माकडाचा पिल्लू एका सॉफ्ट टॉयसोबत खेळतांना त्याच्याजवळ झोपतांना दिसत आहे. हा भावनिक व्हिडिओ पाहून अनेकांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. .व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ जपानमधील इचिकावा प्राणीसंग्रहालयातील आहे. या व्हिडिओत दिसत आहे की ‘पंच’ नावाचं गोंडस माकडाचं पिल्लू सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे. जन्मानंतर काही दिवसांतच त्याच्या आईने त्याला सोडून दिलं. त्यामुळे त्याला एक मऊ खेळणं देण्यात आलं. पंच हे खेळणं नेहमी सोबत ठेवतो. झोपताना त्याला मिठी मारतो, घाबरल्यावर त्यातूनच त्याला आधार शोधतो आणि इतर माकडांशी खेळतानाही तो ते जवळ ठेवतो. व्हिडिओत तो माकडासारख्या दिसणाऱ्या सॉफ्ट टॉयजवळ झोपतांना आणि खेळताना दिसत आहे. .व्हिडिओतील माकडाच्या पिल्लाने सर्वांचे मन भावनिक केले आहेत. त्याचे हावभाव आणि भावनिक चेहरा पाहून अनेकजणांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. माकडाचे पिल्लू त्या सॉफ्ट टॉयला घट्ट पकडून मिठी मारताना देखील दिसत आहे. या व्हिडिओवर यूजर्संनी लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. हा व्हिडिओ पोस्ट होताच लाखो लोकांनी पाहिला आहे. .या व्हायरल व्हिडिओवर आतापर्यंत १७. ९ के लाइक्स मिळाले आहेत. तसेच हजारो लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला आहे. एका यूजरने कमेंट केली की "त्यांना पण भावना असतात","किती गोड आहे ते","भावनिक करणारा व्हिडिओ", तसेच अनेक यूजर्संनी हार्ट इमोजी पोस्ट केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.