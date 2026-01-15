Viral Video : रिक्षावाल्याचे सफाईदार इंग्रजी पाहून परदेशी पर्यटकही झाले चकित, इंटरनेटवर व्हायरल झाला व्हिडिओ; तुम्ही पाहिलात का?

रिक्षाचालकाला कमी शिकलेला, किंवा अडाणी समजले जाते पण तुम्ही कधी रिक्षावाल्याला अस्खलित इंग्रजी बोलताना ऐकले आहे का? जर तुम्हाला असे वाटत असेल की फक्त उंच इमारतींमध्ये राहणारे शहरी रहिवासीच इंग्रजी बोलतात, तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. या रिक्षाचालकाने इंग्रजीला उच्चभ्रू लोकांची भाषा मानणाऱ्यांची मानसिकता बदलली आहे..तसेच जर तुम्हाला असे वाटत असेल की इंग्रजी शिकणे हे एक कठीण काम आहे, तर तुम्ही या रिक्षाचालकाकडून प्रेरणा घेऊ शकता, ज्याने दाखवून दिले आहे की इच्छा आणि आवडीने माणूस काहीही शिकू शकतो. म्हणूनच त्याचा व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल होत आहे आणि लोक त्याचे खूप कौतुक करत आहेत..हा व्हिडिओ @chandan_stp या युजरने ११ फेब्रुवारी रोजी "भाऊचे इंग्रजी ऐका आणि भाऊंना प्रसिद्ध करा" या कॅप्शनसह शेअर केला होता.पण, ही क्लिप मूळतः ८ फेब्रुवारी रोजी @your_daily_guide99 या इंस्टाग्राम हँडलवरून पोस्ट करण्यात आली होती, ज्यामध्ये कॅप्शन होते, "त्याची समजावून सांगण्याची पद्धत थोडीशी कॅज्युअल आहे.".या इंस्टाग्राम पोस्टला ३.७ दशलक्षाहून अधिक लाईक्स आणि ४०.२ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले आहेत. २०,००० हून अधिक युजर्सनी कमेंट केल्या आहेत. बहुतेक युजर्स रिक्षाचालकाच्या आत्मविश्वासाचे आणि इंग्रजी भाषेतील अस्खलिततेचे कौतुक करत आहेत..व्हायरल क्लिपमध्ये, रिक्षाचालक एका परदेशी प्रवाशाला जुन्या दिल्लीचे वर्णन सांगताना दिसतो. त्याच्या रिक्षातील जोडपे स्वतःची ओळख ब्रिटिश म्हणून करून देतात. तो माणूस त्यांना म्हणतो, "मी तुम्हाला बाजारात घेऊन जाईन, जिथे विविध दुकाने आहेत. येथील रस्ते खूप अरुंद आहेत.".जर तुम्हाला काही खरेदी करायची असेल किंवा फोटो काढायचा असेल तर मला सांगा, मी थांबेन. तो त्याच्या रिक्षाचा उल्लेख हेलिकॉप्टर म्हणूनही करतो. एका जवळच्या व्यक्तीने रिक्षाचालकाचे परदेशी प्रवाशाशी झालेले संभाषण टिपले आणि त्याचे कौतुक केले, ज्याबद्दल तो माणूस त्याचे आभार मानतो..6 Minutes 39 Seconds Viral Video: इंटरनेटवर व्हायरल होणाऱ्या खासगी व्हिडिओवर फातिमा जतोईची पहिली प्रतिक्रिया समोर, नेमकं काय म्हणाली?.हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हा व्हिडिओ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये व्हायरल झाला होता, परंतु आता पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर मथळे बनवत आहे. यावेळी, therealkanpuriya नावाच्या हँडलवरून इंस्टाग्रामवर पोस्ट केलेली ही क्लिप वेगाने वापरकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. त्यामुळे, तुम्ही समजू शकता की सोशल मीडियावर जुन्या गोष्टी देखील नवीन म्हणून सादर केल्या जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.