Viral Video : रिक्षावाल्याचे सफाईदार इंग्रजी पाहून परदेशी पर्यटकही झाले चकित, इंटरनेटवर व्हायरल झाला व्हिडिओ; तुम्ही पाहिलात का?

Viral Rickshaw Video : हा व्हिडिओ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये प्रथम व्हायरल झाला होता आणि आता पुन्हा सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. इंस्टाग्रामवर या व्हिडिओला कोट्यवधी व्ह्यूज आणि लाखो लाईक्स मिळाले असून मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे.
A rickshaw driver from Old Delhi confidently explains the local market in fluent English to foreign tourists, leaving social media users impressed.

Yashwant Kshirsagar
रिक्षाचालकाला कमी शिकलेला, किंवा अडाणी समजले जाते पण तुम्ही कधी रिक्षावाल्याला अस्खलित इंग्रजी बोलताना ऐकले आहे का? जर तुम्हाला असे वाटत असेल की फक्त उंच इमारतींमध्ये राहणारे शहरी रहिवासीच इंग्रजी बोलतात, तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. या रिक्षाचालकाने इंग्रजीला उच्चभ्रू लोकांची भाषा मानणाऱ्यांची मानसिकता बदलली आहे.

