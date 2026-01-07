Viral Video : 'माझ्या घरात तिला ठेवायला जागा नाही'..आईला वृद्धाश्रमात सोडणारी निर्दयी मुलगी; हृदय पिळवटून टाकणारा व्हिडीओ व्हायरल

old age home Viral video : सोशल मीडियावर सध्या एक हृदय पिळवटून टाकणारा व्हिडीओ वेगाने व्हायरल होत आहे. यात एक मुलगी आपल्या वृद्ध आईला वृद्धाश्रमात सोडण्यासाठी आणते आणि कारण सांगते, "घरात ठेवण्यासाठी जागा नाही." आई मात्र रडतच राहते, तिचे अश्रू थांबत नाहीत. हा व्हिडीओ पाहून लाखो लोकांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे, तर अनेकांनी मुलीच्या या कृत्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..आई-वडील आयुष्यभर मुलांना प्रेमाने वाढवतात, त्यांच्या सुखासाठी स्वतःच्या गरजा बाजूला ठेवतात. मुलगा-मुली मोठे झाल्यावर त्यांची काळजी घेतील असा विश्वास त्यांना असतो. पण आजच्या धावत्या जगात काही मुले ही जबाबदारी झटकून पालकांना वृद्धाश्रमात सोडून देतात. असाच एक प्रसंग या व्हिडीओत दिसतो. मुलगी आईला वृद्धाश्रमाच्या दारात आणते. तिथे एक व्यक्ती त्यांना थांबवतो आणि विचारतो, "काय कारण आहे?" मुलगी शांतपणे सांगते, "घरात जागा नाहीये, म्हणून इथे आणले." आईला मात्र रडू अनावर होते. तिला विचारले की, "तुम्ही स्वतःच्या इच्छेने इथे आला आहात का?" ती डोके हलवते आणि "नाही" असेच उत्तर देते. तिच्या डोळ्यातील अश्रू आणि निराश वाटणारी नजर पाहून कोणाचेच मन हेलावल्याशिवाय राहत नाही..Google Search December 2025 : डिसेंबर 2025 मध्ये गुगलवर सर्वांत जास्त काय सर्च झाले? धक्कादायक रिपोर्ट आले समोर.हा व्हिडीओ X (ट्विटर) वर @rameshofficial0 या अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. काही दिवसांतच त्याने लाखो व्ह्यूज मिळवले आहेत. नेटकऱ्यांच्या कमेंट्समध्ये भावनांचा पूर आला आहे. कोणी म्हणते, घरं तर मोठी होत चालली आहेत, पण आई-वडिलांसाठी दिलात जागा कमी झाली आहे. दुसरे लिहितात, शहरांमध्ये नव्हे, आता गावांमध्येही ही परिस्थिती दिसते आहे. अनेकांनी मुलीला शिवीगाळ केली, तर काहींनी सध्याच्या स्वार्थी जगात हे नाते कसे बदलले यावर खेद व्यक्त केला. काहींना मात्र हा व्हिडीओ स्क्रिप्टेड किंवा बनावट वाटतो आहे, पण तरीही तो समाजातील एक कटू सत्य दाखवतो..Hacking Safety : मोबाईलमध्ये दिसू लागलेत 'हे' 3 बदल; मग समजून जा कुणीतरी हॅक केलाय तुमचा फोन, सुरक्षित राहण्याची सोपी ट्रिकही पाहा.आजच्या काळात मुले नोकरी, करिअरच्या मागे धावतात. संयुक्त कुटुंबे संपली, छोटी फ्लॅट्स आली. पण आई-बाबांचे प्रेम तर अमर्याद असते ना? हा व्हिडीओ आपल्याला विचार करायला भाग पाडतो की घरात खरोखर जागा कमी आहे की हृदयात? पालकांना वृद्धाश्रमात सोडणे हा उपाय नाही, तर त्यांची काळजी घेणे आपली जबाबदारी आहे. हा व्हिडीओ पाहा आणि स्वतःला विचारा, आपण आपल्या आई-वडिलांसाठी काय करत आहोत?नोट : ही बातमी सोशल मिडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओतून करण्यात आली आहे. अशी घटना खरोखर घडली आहे की हा स्क्रिप्ट व्हिडिओ आहे याची पुष्टी झाली नाहीये. नसत्यामुले ल्याने सकाळ माध्यम समूह याची जबाबदारी घेत नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.