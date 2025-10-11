हा कसला मुजोरीपणा? रेल्वेच्या AC डब्यात विनातिकीट चढल्या 2 महिला; TTE ने अडवताच म्हणाल्या तु खालच्या जातीचा माणूस...व्हिडिओ व्हायरल

Trending Video : रेल्वेच्या फर्स्ट एसी डब्यात तिकीट नसताना प्रवास करणाऱ्या दोन महिलांनी टीटीईवर जातीवाचक टोमणे मारल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या घटनेने रेल्वे प्रवासातील नियमांचा भंग आणि सामाजिक वर्तनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आणला आहे.घटना रेल्वेच्या फर्स्ट एसी डब्यात घडली, जिथे टीटीईने दोन महिलांना तिकीट दाखवण्यास सांगितले. एका महिलेने आपली मुलगी सोबत असताना टीटीईला उलट उत्तर दिले आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवर आक्षेप घेतला..“तुम्ही तुमचं काम करताय, पण माझा व्हिडिओ काढू नका,” असं ती म्हणाली. पुढे तिने चिडून विचारलं, “कसला फोटो हवा? सेल्फी काढणार का?” यावेळी तिची मुलगीही तिथे उभी होती आणि तिनेही पोज दिली. महिलेने दावा केला की तिचा संपूर्ण परिवार रेल्वेत आहे, तिचा भाऊ लोको पायलट आहे आणि ती फक्त वॉशरूमसाठी आली होती..UPI Biometric : चेहरा दाखवताच होईल ऑनलाइन पेमेंट; पिनची गरजच नाहीच, UPI फिंगरफ्रिंट/फेस आईडी फीचर, बायोमेट्रिक करा एका क्लिकवर.पण टीटीईने स्पष्ट केलं, “जनरल डब्यात जायचं असलं तरी तिकीट घ्यावं लागतं आणि तुमच्याकडे तिकीट नाही.” यावर संतापलेल्या महिलेने टीटीईचं नाव विचारलं आणि त्याच्या जातीवरून आक्षेपार्ह टिप्पणी केली. ती म्हणाली, “तुम्ही दुसऱ्या जातीचे असते तर असा गोंधळ घातला नसता.” टीटीईने संयमाने उत्तर दिलं, “असं जातीवाचक बोलू नका. तिकीट न घेता ओरडणं हाच तुमचा मार्ग आहे का?”.Discount Offer : चक्क 12500 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळतोय 43 इंची LED Smart TV, कुठे सुरुय ऑफर एकदा बघाच.या घटनेवर रेल्वेने अद्याप कोणतंही अधिकृत निवेदन दिलेलं नाही. यापूर्वीही बिहारमधील एका सरकारी शिक्षिकेचा तिकीट नसताना एसी डब्यात प्रवास करतानाचा आणि रेल्वे स्थानकावर गोंधळ घालतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता.ही घटना सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली असून रेल्वे प्रवासात तिकीट नियमांचं पालन आणि सामाजिक सौजन्य यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.