Trending News

Viral Video : विजेच्या धक्क्याने जखमी झाला नाग, तरुणाने तोंडाने सीपीआर देऊन वाचवला जीव, मंत्र्यांकडून कौतुक, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ

Snake CPR Viral Video : सापाला वाचवणारा तरुण मुकेशभाई वायद हा वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्टचा सदस्य आहे.गुजरातचे मंत्री अर्जुन मोढवाडिया यांनी व्हिडिओ शेअर करून तरुणाचे कौतुक केले. ही घटना जागतिक वन्यजीव संवर्धन दिनी घडल्याने संदेश अधिक प्रभावी ठरला.
Viral Video : विजेच्या धक्क्याने जखमी झाला नाग, तरुणाने तोंडाने सीपीआर देऊन वाचवला जीव, मंत्र्यांकडून कौतुक, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ
Yashwant Kshirsagar
Updated on

या जगात अनेक प्राणी ज्यांच्यावर लोक खूप प्रेम करत तर काहींना घाबरतात आणि त्यांच्यापासून अंतर ठेवले जाते, जे योग्य आहे. साप हा देखील एक असा प्राणी आहे ज्यापासून लोक दूर राहणे पसंत करतात. जर साप चावला तर लोकांच्या जीवाला धोका असतो. म्हणूनच लोक त्याच्यापासून अंतर ठेवतात, परंतु असे बरेच लोक आहेत जे समजतात की सापांचे जीवन देखील महत्वाचे आहे आणि ते त्यांचे जीवन वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. एका तरुणाने असेच केले आणि त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि त्याच्या कृतीबद्दल

Loading content, please wait...
Gujarat
viral
Video
snake

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com