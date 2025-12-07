Viral Video : विजेच्या धक्क्याने जखमी झाला नाग, तरुणाने तोंडाने सीपीआर देऊन वाचवला जीव, मंत्र्यांकडून कौतुक, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ

या जगात अनेक प्राणी ज्यांच्यावर लोक खूप प्रेम करत तर काहींना घाबरतात आणि त्यांच्यापासून अंतर ठेवले जाते, जे योग्य आहे. साप हा देखील एक असा प्राणी आहे ज्यापासून लोक दूर राहणे पसंत करतात. जर साप चावला तर लोकांच्या जीवाला धोका असतो. म्हणूनच लोक त्याच्यापासून अंतर ठेवतात, परंतु असे बरेच लोक आहेत जे समजतात की सापांचे जीवन देखील महत्वाचे आहे आणि ते त्यांचे जीवन वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. एका तरुणाने असेच केले आणि त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि त्याच्या कृतीबद्दल .सापाला दिला सीपीआरसध्या व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एक साप बेशुद्ध पडलेला दिसतो. एक माणूस सापाला सीपीआर देताना दिसतो, त्याचा जीव वाचवण्याच्या आशेने. व्हिडिओमध्ये तो सापाला धरून सीपीआर करत असल्याचे दिसत आहे. काही मिनिटांच्या सीपीआरनंतर काहीही होत नाही तेव्हा तो सापाच्या शरीराला एकाच ठिकाणी दाबताना दिसतो. काही वेळाने, साप शुद्धीवर येतो आणि त्याचे शरीर हालताना दिसते. त्या माणसाने सीपीआर देऊन सापाचे प्राण वाचवले, ज्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे..Viral Video: सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला भन्नाट स्टंट! रायडिंग स्किल पाहून तुम्हाला येईल चक्कर.गुजरातच्या मंत्र्यांकडून कौतुकगुजरातचे मंत्री अर्जुन मोढवाडिया यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर या माणसाचा व्हिडिओ पोस्ट केला आणि कॅप्शनमध्ये त्याचे कौतुक केले. त्यांनी लिहिले की, "प्रत्येक जीव मौल्यवान आहे. वलसाड जिल्ह्यातील आमधा गावात मुकेशभाई वायद यांनी तोंडाला तोंड लावून सीपीआर देऊन विजेच्या धक्क्यामुळे बेशुद्ध पडलेल्या एका सापाला नवीन जीवन दिले. मुकेशभाई वायद हे वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्टचे सक्रिय सदस्य आहेत आणि त्यांनी असंख्य सापांना वाचवले आहे. वन्यजीवांप्रती त्यांचे समर्पण कौतुकास्पद आहे. आज जागतिक वन्यजीव संवर्धन दिन देखील आहे; आपल्या गुजरातला वन्यजीवांचा समृद्ध वारसा लाभला आहे." त्याच व्हिडिओमध्ये ते सापाला वाचवणाऱ्या तरुणाशी बोलतानाही दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.