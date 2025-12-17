Trending News

Viral Video: किती गोड! आजोबांनी रेल्वेत आजीसाठी केलं असं काही... व्हायरल व्हिडिओ पाहून आनंदाश्रू उभे राहतील

Grandpa Grandma Sweet Moment Viral Video: सध्या सोशल मिडियावर आजी - आजोबांचा एक गोड व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. जे पाहून तुमच्याही डोळ्यात आनंदश्रू उभे राहतील.
Old Couple Viral Video

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Elderly Couple Love In Train Viral Clip: प्रत्येक व्यक्तीला नेहमी सुख-दुखात साथ देणारा जीवनसाथी हवा असतो. असा जोडीदार मिळाला तर आयुष्य कतीही अवघड असले तरी सुंदर आणि आनंदी वाटू लागते. नवरा -बायकोच नातं अधिक घट्ट होते. कारण त्यांच नातं शेवटच्या क्षणापर्यंत सोबत असते. निखळ, निस्वार्थ प्रेमाचं जीवंत उदाहरण देणारा व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

