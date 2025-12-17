Viral Video: किती गोड! आजोबांनी रेल्वेत आजीसाठी केलं असं काही... व्हायरल व्हिडिओ पाहून आनंदाश्रू उभे राहतील

Elderly Couple Love In Train Viral Clip: प्रत्येक व्यक्तीला नेहमी सुख-दुखात साथ देणारा जीवनसाथी हवा असतो. असा जोडीदार मिळाला तर आयुष्य कतीही अवघड असले तरी सुंदर आणि आनंदी वाटू लागते. नवरा -बायकोच नातं अधिक घट्ट होते. कारण त्यांच नातं शेवटच्या क्षणापर्यंत सोबत असते. निखळ, निस्वार्थ प्रेमाचं जीवंत उदाहरण देणारा व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. .व्हायरल व्हडिओसोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये रेल्वेने आजी-आजोबा प्रवास करताना दिसत आहे. आजोबा आपल्या थरथरत्या हाताने आजीला साडीच्या नीरा करण्यास मदत करत आहेत. रेल्वेत एका व्यक्तीने हा क्षण कैद केला आहे. या व्हिडिओने नेटकऱ्यांची फक्त मनंच जिंकली नाही तर त्यांना भावूक देखील केले आहे. आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणी एकमेकांची काळजी घेणे म्हणजे काय असते हे या व्हिडिओतून दिसून येते. .भावनिक करणारा व्हिडिओइंस्टाग्रामवर minipandey6150 या अकाउंटवर हा व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर लाइक्स आणि कमेंटचा वर्षाव झाला आहे. ३०.१ मिलियन व्ह्युज मिळाले आहे. तर ४६५K कमेंट आल्या आहेत. तसेच लाखोवेळा शेअर करण्यात आला आहे. एका यूजरने लिहिले की अशापद्धतीनेच महिलांना सन्मान दिला पाहिजे, तर दुसऱ्याने लिहिले की याला म्हणतात खरे प्रेम, तर तिसऱ्याने लिहिले दोघांचे प्रेम बघून आनंदाश्रू आले आणि थरथरते हात बघून गर्व झाला, अनेक यूजर्संनी हार्ट आणि स्मायली इमोजी कमेंटमध्ये दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.