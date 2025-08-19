Trending News

Viral Video : प्रियकरासोबत जाण्याचा प्लॅन चॅटजीपीटी मुळे धुळीस; महिलेला कोसळले रडू, व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video : आजकाल लोक AI वर जास्त विश्वास ठेवू लागले आहेत, बरेच लोक AI कडून मिळालेल्या माहितीला पूर्ण खरी मानतात. माहिती तपासल्याशिवाय त्यावर विश्वास ठेवणे अनेकदा लोकांना महागात पडते. दरम्यान एका स्पॅनिश महिलेला ChatGPT ने चांगलाच धोका दिला आहे.
Viral Video : प्रियकरासोबत जाण्याचा प्लॅन चॅटजीपीटी मुळे धुळीस; महिलेला कोसळले रडू, व्हिडिओ व्हायरल
Yashwant Kshirsagar
Updated on

आजकाल लोक AI वर जास्त विश्वास ठेवू लागले आहेत, बरेच लोक AI कडून मिळालेल्या माहितीला पूर्ण खरी मानतात. माहिती तपासल्याशिवाय त्यावर विश्वास ठेवणे अनेकदा लोकांना महागात पडते. दरम्यान एका स्पॅनिश महिलेला ChatGPT ने चांगलाच धोका दिला आहे. यामुळे तिला रडू आवरले नाही.

Loading content, please wait...
boyfriend
artificial intelligence
viral video
Chatgpt

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com