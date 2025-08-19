Viral Video : प्रियकरासोबत जाण्याचा प्लॅन चॅटजीपीटी मुळे धुळीस; महिलेला कोसळले रडू, व्हिडिओ व्हायरल

आजकाल लोक AI वर जास्त विश्वास ठेवू लागले आहेत, बरेच लोक AI कडून मिळालेल्या माहितीला पूर्ण खरी मानतात. माहिती तपासल्याशिवाय त्यावर विश्वास ठेवणे अनेकदा लोकांना महागात पडते. दरम्यान एका स्पॅनिश महिलेला ChatGPT ने चांगलाच धोका दिला आहे. यामुळे तिला रडू आवरले नाही. .व्हायरल व्हिडिओमध्ये, एक स्पॅनिश महिला रडत असल्याचे सांगते की AI चॅटबॉटमुळे तिची फ्लाइट चुकली. त्या महिलेने आणि तिच्या प्रियकराने एकत्र सुट्टीचा प्लॅन केला होता, परंतु त्यांची फ्लाइट चुकली. त्यानंतर ती महिला सांगते की ChatGPT ने त्यांच्यासोबत प्रवासाबद्दल चुकीची माहिती शेअर केली. ती महिला तिच्या प्रियकरासह प्यूर्टो रिकोला जात होती, परंतु ती महिला म्हणते की ChatGPT च्या चुकीच्या सल्ल्यामुळे त्यांचा प्लॅन अपूर्ण राहिला, त्यानंतर ती महिला व्हिडिओमध्ये रडताना दिसत आहे. .सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये मेरी कॅल्डास नावाच्या महिलेने ChatGPT कडून विचारले होते की तिला व्हिसा लागेल की नाही. नंतर स्पॅनिश महिलेला कळते की तिला या फ्लाइटसाठी व्हिसाची आवश्यकता नाही, परंतु तिच्यासाठी ESTA (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ ट्रॅव्हल ऑथोरायझेशन) असणे खूप महत्वाचे आहे. .या घटनेनंतर ती महिला खूप दुःखी होते आणि रडू लागते, त्यानंतर महिलेचा प्रियकरल ज्याचे नाव अलेजांद्रो सिड आहे तो विमानतळावर महिलेला शांत करतो. ती महिला गमतीने म्हणते की चॅटजीपीटीने तिचा सूड घेतला आहे कारण ती अनेकदा चॅटजीपीटीचा गैरवापर करते..व्हायरल व्हिडिओवर लोकांच्या प्रतिक्रियासोशल मीडियावर लोक या व्हिडिओवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत, काही लोक याला जोडप्याची चूक म्हणत आहेत की त्यांना अधिकृत चॅनेलवरून माहिती मिळाली नाही. त्याच वेळी, काही लोक म्हणत आहेत की यात चॅटजीपीटीचा कोणताही दोष नाही, कदाचित त्यांनी चुकीचा प्रश्न विचारला असेल. या सर्व गोष्टी असूनही, हे जोडपे अखेर प्यूर्टो रिकोमध्ये पोहोचण्यात यशस्वी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.