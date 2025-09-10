Viral Video : कुत्रा भुंकताच घाबरुन रस्त्यावर पळाला तरुण, समोरुन ट्रक आला अन्..., हृदय पिळवटणारा  व्हिडिओ

भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात लहान मुलांचे बळी गेल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर नेहमी व्हायरल होतात . अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले तेव्हा कुत्र्यांबद्दल खूप गोंधळ उडाला होता. खरंतर, कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे हा आदेश देण्यात आला होता. कुत्र्यामुळे एका तरुणाचा हकनाक जीव गेल्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, जो पाहून लोक हैराण झाले आहेत. अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. .व्हिडिओमध्ये, तुम्ही पाहू शकता की रस्त्यावर एक तरुण अचानक रस्ता अपघाताचा बळी ठरतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे केवळ कुत्र्याच्या भुंकण्यामुळे होते. तो तरुण रस्त्याच्या कडेने चालत असताना, अचानक तिथे असलेला एक कुत्रा जोरात भुंकू लागतो. अशा वेळी तो तरुण घाबरतो कुत्रा चालवण्याच्या भीतीनेरस्त्याकडे पळण्याचा प्रयत्न करतो, पण एक भरधाव ट्रकची त्याला धडकतो आणि तिथेच गतप्राण होतो. .या हृदयद्रावक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरवर @itz__daniyal80 या आयडीवरून शेअर करण्यात आला आहे आणि कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, 'यात कोणाची चूक आहे? श्वान प्रेमी काहीही म्हणू शकतात पण एक समस्या आहे. चांगली गोष्ट म्हणजे ट्रक ड्रायव्हर पुढे थांबला'. .फक्त ११ सेकंदांचा हा व्हिडिओ आतापर्यंत ४ लाखांहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे, तर हजारो लोकांनी तो लाईकही केला आहे आणि वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काही युजर्स प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाला दोष देत म्हणत आहेत की रस्त्यावर धोकादायक बनणाऱ्या कुत्र्यांची संख्या का थांबवली जात नाही, तर अनेक लोक या घटनेवर तीव्र शोक व्यक्त करत आहेत. एका युजरने लिहिले आहे की, 'हे भटके कुत्रे खूप धोकादायक आहेत', तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे की, 'कुत्र्यांना रेबीज आहे. त्यांच्यापासून दूर राहणे चांगले'..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.