Viral Video: अरे बापरे! जोरदार वाऱ्याने रोडवरील ट्रक अक्षरश: क्षणात पलटला; थरारक दृश्य कॅमेऱ्यात कैद

Viral Truck Accident Video: आपण कितीही ताकदवान असलो तरी निसर्गापुढे टिकून राहू शकत नाही. निसर्गाला जग बदलण्यासाठी एक क्षणही पुरेसा आहे. अनेकवेळा असे पाहायला मिळाले आहे. सोशल मिडियावर सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्याच्या रौद्ररुपामुळे रस्त्यावरुन धावणारा भलामोठा ट्रक पलटी झाला आहे. निसर्गाच्या शक्तीपुढे आपण शुन्य आहोत हे याचे जिवंत उदाहरणच आहे. .व्हायरल व्हिडिओत एका रस्त्यावरुन गाड्या जाताना दिसतात. मध्येच अक ट्रक जाताना दिसतो पण काही सेंकदांतच तो वेगवान वाऱ्यामुळे पलटी होतो. टेक्सासच्या डुमास येथे वेगाने वाहत होते. हवेचा वेग जवळपास ३० ते ४० मैल प्रतितास होता. यामुळे चालता ट्रक अचानक पलटी झालेला दिसत आहे. .हा थक्क करणारा व्हिडिओ सोशल मिडियावर @dineshdangi84 अकाउंवर एक्सवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले की टेक्सास डुमासमध्ये वेगवान वाऱ्यामुळे अक ट्रख पलटी झाला. हवेचा वेग ३० ते ४० मैल प्रतितास होता. १ मिनिट १० सेकंदाचा हा व्हिडिओ आतापर्यंत १ लाखापेक्षा अधिक वेळा पाहिला गेला आहे. तसचे शेकडो लोकांनी लाइक्सचा वर्षाव केला आहे. एका यूजरने लिहिले की कमालीची गोष्ट, कारला काही झालं नाही पण ट्रक पलटला, अनेक यूजर्संनी तर थम आणि आश्चर्य वाटणारे इमोजी दिले आहे.