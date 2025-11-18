Trending News

Viral Video: अरे देवा ! मास्तरांना येत नाही सोप्पं स्पेलिंग, विद्यार्थ्यांना चुकीच्या पद्धतीने शिकवण्याचा व्हिडिओ व्हायरल

Wrong Teaching Method: बलरामपूरमधील एका सरकारी शाळेत शिक्षकाने इंग्रजी स्पेलिंग चुकीच्या पद्धतीने शिकवल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे, ज्यमुळे पालक आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांमध्ये ही घटना गंभीर चिंता निर्माण करत आहे
Wrong Teaching Method:

Wrong Teaching Method:

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Chhattisgarh Teacher Spelling Mistake Video Viral: बलरामपूर, छत्तीसगड येथील एका सरकारी शाळेतील व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये एका सहाय्यक शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना “nose” ऐवजी Noge आणि “ear” ऐवजी Eare असे चुकीचे स्पेलिंग विद्यार्थ्यांना शिकवत असल्याचे दिसून येत आहे.

Loading content, please wait...
Chhattisgarh
teachers
viral
education
teacher
Education Department
Education News
educational marathi article
Teacher Eligibility Test
viral video
viral post
Educational Guidance
Teacher Rights in India
teacher hearings

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com