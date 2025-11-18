Viral Video: अरे देवा ! मास्तरांना येत नाही सोप्पं स्पेलिंग, विद्यार्थ्यांना चुकीच्या पद्धतीने शिकवण्याचा व्हिडिओ व्हायरल

Chhattisgarh Teacher Spelling Mistake Video Viral: बलरामपूर, छत्तीसगड येथील एका सरकारी शाळेतील व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये एका सहाय्यक शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना “nose” ऐवजी Noge आणि “ear” ऐवजी Eare असे चुकीचे स्पेलिंग विद्यार्थ्यांना शिकवत असल्याचे दिसून येत आहे..या घटनेमुळे सरकारी शाळांमधील शिक्षणाच्या गुणवत्तेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. पालकांनी आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे. शिक्षणावर नकारात्मक परिमाण होऊ नये म्हणून विभागाने तात्काळ कारवाई केली..Kelva Beach: वीकेंडला निसर्गाचा आनंद घ्यायचा? मग डहाणू ट्रेनने निघा आणि थेट ‘केळवा बीच’वर पोहोचा.तात्काळ निलंबन आणि चौकशीछत्तीसगड शिक्षण विभागाने व्हिडीओतील आरोपाची चौकशी केली आणि शिक्षक प्रवीण टोप्पो यांना तात्काळ निलंबित केले. विभागाचे अधिकारी म्हणतात की ही घटना सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक प्रशिक्षण आणि गुणवत्ता नियंत्रणाची आवश्यकता अधोरेखित करते. प्राथमिक इंग्रजी कौशल्ये अचुकरीत्या शिकवणे अत्यंत आवश्यक आहे..शिक्षणातील प्रणालीगत समस्याही घटना एकटी नाही. हिमाचल प्रदेश आणि राज्यस्थानसह इतर राज्यांमध्येही अशा प्रकरणांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या कौशल्यातील आणि निरीक्षणातील त्रुटी स्पष्ट झाल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, शिक्षकांचे नियमित प्रशिक्षण, मूल्यमापन आणि निरीक्षण केल्याशिवाय सरकारी शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करणे कठीण आहे..Skin Cancer Risk: कोणाला आहे स्किन कॅन्सरचा धोका? जाणून घ्या त्याची सुरुवातीचे लक्षणं.भविष्याची दिशाविद्यार्थ्यांना अचूक आणि दर्जेदार शिक्षण देणे हे शाळा आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे. शिक्षक प्रशिक्षणावर भर देऊन, तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि नियमित मूल्यमापन करून अशा त्रुटी टाळता येतील. पालक शिक्षण आणि प्रशासन यांच्यातील सहकार्य आवश्यक आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित आणि शिक्षणाचे स्तर उंचावले जाऊ शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.