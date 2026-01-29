Viral Video : मंदिराबाहेर भक्तांना गंध लावला, तरुणाने एका दिवसात कमावले 'इतके' रुपये; लोक म्हणाले आता नोकरी सोडून... पाहा व्हिडिओ

सोशल मीडियावर सध्या एक "देशी जुगाड" व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे हुशार व्यक्ती देखील गोंधळून जातात. एका कंटेंट क्रिएटरने फक्त रोली आणि चंदनाच्या पेस्टचा वापर करून एकाच दिवसात इतके पैसे कमवले की लोक आता त्याच्या या अनोख्या व्यवसायातील कमाई पाहून नोकरी सोडण्याची चर्चा करत आहेत..@dhandhaonground या इंस्टाग्राम हँडलवर शेअर केलेल्या या व्हिडिओमध्ये, एक माणूस मंदिराबाहेर टिळा लावून चांगले पैसे कमवणे शक्य आहे का याची चाचणी घेण्यासाठी निघाला आहे. तो बाजारातून रोली आणि चंदन विकत घेतो, पेस्ट बनवतो आणि नंतर त्याच्या हातावर "श्री राम" तिलक (पृथ्वीच्या किरणांचे चिन्ह) लावून त्याचे "दुकान" उभारतो..व्हिडिओमध्ये, कंटेंट क्रिएटर मंदिरात येणाऱ्या भक्तांना टिळा लावण्यास सुरुवात करतो आणि प्रत्येक व्यक्तीकडून १० रुपये मागतो. व्हिडिओमध्ये लोक आनंदाने टिळा स्वीकारताना दिसत आहेत. एका व्यक्तीला इतका आनंद झाला की त्याने १०० रुपये दिले. दिवसाच्या शेवटी, जेव्हा कंटेंट क्रिएटरने पैसे मोजले तेव्हा एकूण कमाई २००० रुपये झाली..व्हिडिओच्या शेवटी पैसे मोजले आणि ऑनलाइन खळबळ उडाली आहे. जर त्याची दैनंदिन कमाई ₹२,००० असेल, तर त्याची मासिक कमाई ₹६०,००० असेल आणि त्याची वार्षिक कमाई ₹७२०,००० असेल. याचा अर्थ असा की, पदवी किंवा पदाशिवाय, ही नोकरी एका प्रतिष्ठित आयटी व्यावसायिकाच्या पगाराशी स्पर्धा करते.असे लोकांनी म्हटले..लग्नात अनपेक्षित पाहुणे पोहचले, विधी सुरु असताना वानर सेनेचा धुमाकुळ , पाहा viral video.व्हिडिओ व्हायरल होताच, नेटिझन्स हसायला लागले. एका वापरकर्त्याने उपहासात्मकपणे लिहिले, "मी माझी नोकरी सोडावी का?" दुसऱ्याने म्हटले, "कल्पना करा की जर हेच काम सण किंवा उत्सवादिवशी केले तर उत्पन्न किती पुढे जाईल!" काहींनी याला एक उत्तम आणि कमी किमतीची "व्यवसाय कल्पना" म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.