Viral Video : मंदिराबाहेर भक्तांना गंध लावला, तरुणाने एका दिवसात कमावले 'इतके' रुपये; लोक म्हणाले आता नोकरी सोडून... पाहा व्हिडिओ

Viral Temple Video : केवळ भक्तांच्या स्वेच्छेने दिलेल्या पैशांतून तरुणाने एका दिवसात चांगली कमाई केली. साध्या कामातूनही उत्पन्न मिळू शकते, याचे हे जिवंत उदाहरण ठरत आहे. व्हिडिओ पाहून अनेकांनी तरुणाच्या मेहनतीचे आणि कल्पकतेचे कौतुक केले.
A young man applying fragrance to devotees outside a temple, an activity that went viral on social media for its unique earning concept.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सोशल मीडियावर सध्या एक "देशी जुगाड" व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे हुशार व्यक्ती देखील गोंधळून जातात. एका कंटेंट क्रिएटरने फक्त रोली आणि चंदनाच्या पेस्टचा वापर करून एकाच दिवसात इतके पैसे कमवले की लोक आता त्याच्या या अनोख्या व्यवसायातील कमाई पाहून नोकरी सोडण्याची चर्चा करत आहेत.

