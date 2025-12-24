Viral Video : ट्रेनमध्ये चढतानाच हॉर्ट अटॅक, प्लॅटफॉर्मवर कोसळला अन्... हृदयद्रावक व्हिडिओ व्हायरल

मध्यप्रदेशातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र उज्जैनच्या रेल्वे स्टेशनवर हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. महाकालचे दर्शन घेऊन उज्जैनहून परतणाऱ्या एका ४२ वर्षीय व्यक्तीला हृदयविकाराचा झटका आला. २१ डिसेंबर रोजी संध्याकाळी उज्जैन रेल्वे स्थानकावर ट्रेनमध्ये चढत असताना तो अचानक प्लॅटफॉर्मवर कोसळला. टीसीने सीपीआर देऊन त्याचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न केला. स्टेशनवर स्ट्रेचर उपलब्ध नसल्याने नातेवाईकांनी त्याला सामानाच्या ट्रॉलीवर ठेवले उपचारासाठी हलवले, पणरुग्णालयात उपचारादरम्यान त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..छत्तीसगडमधील सूरजपूर जिल्ह्यातील रहिवासी ४२ वर्षीय संजू राजवाडे हे चार मित्रांसह उज्जैनला आले होते. २१ डिसेंबर रोजी त्यांनी भगवान महाकालचे दर्शन घेतले. सायंकाळी ५:३० वाजता उज्जैन रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक ६ वर उभ्या असलेल्या नर्मदा एक्सप्रेसच्या जनरल डब्यात चढण्यासाठी धावत असताना अचानक त्याच्या छातीत तीव्र वेदना जाणवल्या आणि तो बेशुद्ध पडले. त्याला पडताना पाहून टीसी कृपाशंकर पटेल ताबडतोब त्याच्या मदतीला धावले..त्यांनी संजू राजवाडेला सीपीआर देण्यास सुरुवात केली. सीपीआरच्या मदतीने संजूचा नाडीचा वेग सामान्य होऊ लागला, परंतु त्याला ताबडतोब रुग्णालयात नेण्याची आवश्यकता होती. स्टेशनवर स्ट्रेचर उपलब्ध नव्हते. वेळ न घालवता, संजूच्या साथीदारांनी त्याला लोखंडी सामानाच्या ट्रॉलीवर बसवले आणि पुढील रुग्वाहिकेकडे नले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये काही तरुण संजूला ट्रॉलीवर घेऊन जात असल्याचे दिसत आहे..संजूच्या साथीदारांनी कसे तरी त्याला स्टेशनबाहेर काढण्यात यश मिळवले. तेथून त्याला रुग्णवाहिकेने जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. रेल्वे नियंत्रण कक्षाला घटनेची माहिती देण्यात आली, परंतु डॉक्टर वेळेवर पोहोचू शकले नाहीत. सोमवारी शवविच्छेदन करण्यात आले. मृतदेह कुटुंबाकडे सोपवण्यात आला आहे. पोलिस या घटनेचा सखोल तपास करत आहेत. स्टेशनवरील आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.