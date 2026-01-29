Viral Video: कधी पाहिलंय का? कारखान्यात ट्रॉली बॅग्ज कशा बनतात, व्हिडिओ पाहून थक्क व्हाल!

How trolley bags are made in factories: एक काळ असा होता जेव्हा अनेक लोक प्रवास करण्यासाठी बॅग आणि सुटकेस वापरत असत, पण आता ट्रॉली बॅग सर्वात जास्त वापरल्या जातात. तुम्हीही कदाचित एक वापरत असाल, पण तुम्हाला माहिती आहे का की कारखान्यांमध्ये या ट्रॉली बॅग कशा बनवल्या जातात? यासंबंधीचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे लोक आश्चर्यचकित झाले आहेत. दैनंदिन जीवनात सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॉली बॅगची झलक या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळत आहे. .हा व्हिडिओ एका कारखान्याच्या आत सुरू होतो, जिथे वेगवेगळे कामगार वेगवेगळी कामे करताना दिसतात. जेव्हा ट्रॉली बॅगचा वरचा भाग मशीनवर तयार होतो, तेव्हा कोणीतरी तो काढताना दिसतो, तर दुसरा त्याला हँडलसाठी आकार देताना दिसतो. यानंतर, एक कामगार चाके जोडतो, तर दुसरा हँडल जोडतो. त्यानंतर, वेगवेगळे कामगार एकत्र येऊन शिवण्यापासून ते आतील काम पूर्ण करतात. अशा प्रकारे, ट्रॉली बॅग तयार होते आणि नंतर विक्रीसाठी बाजारात पोहोचतात. .कमेंट्स आणि लाइकचा वर्षावहा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर @liveforfood007 नावाच्या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत 50 लाखांहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे, तर 67 हजारांहून अधिक लोकांनी व्हिडिओला लाईक देखील केले आहे आणि विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत..व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कोणीतरी विचारले, "ही फॅक्टरी कुठे आहे?" दुसऱ्याने कमेंट केली, "हे खूप हलके आहे." त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या यूजरने लिहिले, "स्टेशनला जाताना ते तुटेल, ते खूप नाजूक आहे." तिसऱ्या यूजरने विचारले, "मी ते मोठ्या प्रमाणात कसे ऑर्डर करू शकतो?" काही यूजर्संना आश्चर्य वाटले की ट्रॉली बॅग्ज बनवणे इतके कठीण आहे, त्यासाठी इतके लोक लागतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.