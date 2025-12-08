Trending News

एक घरवाली एक बाहरवाली..! अचनाक घरी बायको आली अन् घाबरलेल्या नवऱ्याने गर्लफ्रेंडला थेट खिडकीच्या बाहेर लटकवल... Viral Video

सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यात एका नवऱ्याने बायको अचनाक घरी आली म्हणून गर्लफ्रेंडला चक्क खिडकीच्या बाहेर लटकले आहे.
Puja Bonkile
सोशल मिडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. सध्या एका नवऱ्याचा व्हिडिओ इंटरनेटवर धुमाकुळ घालत आहे. यात दिसत आहे की एक महिला १० व्या मजल्यावरच्या बाल्कीनीबाहेर लटकलेली आहे.

