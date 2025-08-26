Viral Video : ना स्टेज...ना क्लब...पॅराग्लायडिंग करताना महिलेने वाजवला DJ...व्हिडीओ बघून तुम्हीही थक्क व्हाल!

A woman created history by playing DJ while paragliding at 10,000 feet. : एखाद्या कार्यक्रमात किंवा नाईट क्लबमध्ये महिलेला डीजे वाजवताना तुम्ही अनेकदा बघितलं असेल. पण कुणाला कधी आकाशात डिजे वाजवताना बघितलं आहे का? होय, हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण हे खरं आहे. एका महिलेने पॅराग्लायडिंग करताना चक्क १० हजार फुट उंचावर डिजे वाजवला आहे. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. .व्हिडीओत दिसतंय त्याप्रमाणे महिला पॅराग्लायडिंग करते आहेत. तिच्या बरोबर आणखी एक व्यक्ती आहे. इतक्या इंचीवर जाऊन ही महिला डीजे वाजवते आहे. इतकच नाही, प्रत्येक बीट एन्जॉय देखील करते आहे. या कामगिरीनंतर अनेकांनी तिचं कौतुक केलं आहे. तिचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे..Viral Video: वय ९८... हाती काटा-चमचा, पुण्याच्या इंदू आज्जींचा शिष्टाचार तरुणांना लाजवणारा! हॉटेलमधला व्हिडिओ व्हायरल.हा व्हिडीओ या महिलेने तिच्या @tryps.music या इंस्टाग्राम हँडलवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडीओची जोरदार चर्चा सुरु आहे. या व्हिडीओला आतापर्यंत १२ हजारांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी महिलेच्या धाडसाचं कौतुक केलं आहे. खरं तर इतक्या उंचीवर डीजे वाजवणं सोपं नाही. हवेचा वेग आणि इतक्या उंचीवर स्वत:ला शांत आणि केंद्रित ठेवणं हे मोठे आव्हान होते. या महिलेने हे आव्हान पेललं आहे..Viral Video: धमाल व्हायरल व्हिडिओ, माकडाने उधळल्या 500 च्या नोटा, पाहा मजेदार दृश्य!.यावर प्रतिक्रिया देताना एका युजरने लिहिले, “ही एकमेव डीजे आहे, जी खरोखरच पार्टीला नव्या उंचीवर नेऊ शकते.” तर अन्य एका युजरने म्हटले, “हा खरंच वेडेपणा आहे, पण अतिशय धाडसी वेडेपणा!” याशिवाय आणखी एकाने लिहिले, की “यापेक्षा भन्नाट काहीच असू शकत नाही.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.