Woman Gives Birth on Bike : महिलेने मोटारसायकलवरच दिला बाळाला जन्म, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल; नेटकऱ्यांचा आईच्या धैर्याला सलाम

आई होणे हे प्रत्येक महिलेचे स्वप्न असते. बाळाचा जन्म हा एक अत्यंत खास क्षण असतो हा असा एकमेव प्रसंग आहे जेव्हा बाळ रडत असताना आईच्या चेहऱ्यावर हास्य असते. मात्र, बाळंतपणाचा अनुभव प्रत्येक महिलेसाठी सारखाच असतो असे नाही. सध्या सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये प्रसूतीकळा सुरू असताना रुग्णालयात पोहोचलेल्या एका महिलेने थेट मोटारसायकलवरच बाळाला जन्म दिल्याचे दिसून येते. हा आश्चर्यकारक पण हृदयस्पर्शी व्हिडिओ पाहून प्रेक्षक भारावून गेले आहेत आणि सर्वजण आई व बाळ दोघांच्याही सुरक्षिततेसाठी व आरोग्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. .सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे,ज्यामध्ये रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर मोटारसायकलवर एक जोडपे दिसत आहे; मोटारसायकलच्या मागील सीटवर बसलेल्या महिलेने तिथेच, बाईकवरच बाळाला जन्म दिला आहे. मोटारसायकलजवळ तीन-चार नर्सेस उभ्या असून त्यांनी नवजात बाळाला सावरले आहे, तर पती आपल्या पत्नीला कडेवर उचलून घेत आहे. ही आश्चर्यकारक घटना नेमकी कुठे घडली याची माहिती अद्याप मिळालेली. प्रसूतीकळा जाणवत असताना ती महिला रुग्णालयात पोहोचली होती, परंतु रुग्णालयाच्या आत पाऊल टाकण्यापूर्वीच तिची प्रसूती झाली. व्हिडिओमध्ये बाळाच्या रडण्याचा आवाजही ऐकू येतो..प्रसूतीनंतर, त्या महिलेला उचलून रुग्णालयात नेण्यात आले आणि सुरक्षितपणे दाखल करण्यात आले, असे व्हिडिओच्या शेवटी दिसते. अशा प्रकारे महिलेने बाळाला जन्म देण्याची ही पहिलीच घटना नाही. हा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल होत असून त्यावर वापरकर्त्यांकडून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत..Viral Video : "बहिणींची काळजी घे, आईला दुखवू नकोस..." मृत्यूच्या दारात असलेल्या वडिलांचा चिमुकल्याला शेवटचा संदेश, व्हिडिओ पाहून डोळे पाणावतील.युजर्सकडून आई आणि बाळासाठी प्रार्थना हा व्हिडिओ @surabhi_tiwari_ या X अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला असून त्याला लाखो व्ह्यूज आणि असंख्य लाईक्स मिळाले आहेत. सोशल मीडिया युजर्सनी वेगवेगळ्या कमेंट्स केल्या आहेत, एका युजर लिहिले, "आई आणि बाळ दोघेही निरोगी राहोत." दुसऱ्याने टिप्पणी केली, "हे बाळ मोठे होऊन नक्कीच 'बायकर' बनेल." तर आणखी एकाने म्हटले, "आपल्या बाळासाठी आई कोणत्याही थराला जाऊ शकते." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.