Trending News

Viral Video: आयुष्यात पहिल्यांदाच आजी-आजोबांनी पाहिला समुद्र, त्यांचे हावभाव पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील

Viral Video: सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये एक महिला तिच्या आजी-आजोबांना पहिल्यांदाच समुद्र पाहण्यासाठी घेऊन जाते. त्यांचे हावभाव पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील.
Grandparents Viral Video

Viral Video

esakal

Puja Bonkile
Updated on

Grandparents Viral Video: सोशल मीडियावर एक साधा पण हृदयस्पर्शी व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. त्यात एक महिला तिच्या आजी-आजोबांना पहिल्यांदाच समुद्र पाहण्यासाठी घेऊन जाते. ही कथा एखाद्या लक्झरी ट्रिप किंवा प्रवासवर्णनाची नाही, तर त्या वडिलांनी त्यांच्या संपूर्ण आयुष्याबद्दल फक्त ऐकलं होतं, पण कधीही पाहिले नव्हते अशा इच्छेच्या पूर्ततेचा क्षण आहे. हा व्हिडिओ पाहून तुमच्याही डोळ्यात पाणी येईल.

Loading content, please wait...
Social Media
water
viral
seed
Eye
Video
Video Clip
video viral
(video)
viral video
viral post
Viral social media trends

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com