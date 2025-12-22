Viral Video: झोमॅटोचा केक पाहून महिला थक्क! वाढदिवसाच्या केकवर लिहिलं असं काही की डोक्याला हात लावला

Cake Viral Video: ऑनलाइन वाढदिवसाचा केक ऑर्डर करणे खूप सोपे वाटते. डिझाइन निवडा, गोड मेसेज टाइप करा आणि केक येण्याची वाट पहा. पण कधीकधी, जादू तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे होत नाही. एका मिनिटाला तुम्ही तुमच्या प्रिय व्यक्तीचा दिवस "हॅपी बर्थडे" ची कल्पना करत असता आणि दुसऱ्या क्षणी, तुम्ही अशा गोष्टीकडे पाहत असता ज्यामुळे तुम्हाला काही तरी वेगळे पाहायला मिळते. एका महिलेसोबत तिच्या खास दिवशी असेच घडले. तिच्या वाढदिवसासाठी, एका मैत्रिणीने झोमॅटोद्वारे केक ऑर्डर केला आणि गोष्टींनी लवकरच अनपेक्षित आणि मजेदार वळण घेतले. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत दिसते की पार्टी दरम्यान महिलेसमोर केक ठेवलेला आहे. व्हिडिओमध्ये ती क्षणभर स्तब्ध दिसत आहे आणि नंतर हसून फुटते, तर तिच्या आजूबाजूचे सर्वजण या असामान्य मॅसेजवर रिअॅक्शन देताना दिसत आहे. वाढदिवसाच्या शुभेच्छांऐवजी, केकवर लिहिले होते, "Leave AT Security." सामान्यतः गेट केलेल्या इमारतींसाठी डिलिव्हरी सूचना म्हणून वापरला जाणारा हा वाक्यांश केकवरच लिहिलेला होता. "तर माझा वाढदिवस होता. माझ्या मैत्रिणीने झोमॅटो वरून केक मागवला आणि केक करणाऱ्याने '"Leave AT Security."असे लिहिले होते," तिने कॅप्शनमध्ये लिहिले..व्हायरल झालेल्या व्हिडिओला लइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव झाला आहे. लोकांनी अशाच प्रकारच्या गोष्टींच्या घटना शेअर केल्या. एका यूजरने लिहिले, "मी एकदा झोमॅटोच्या सूचना विभागात लिहिले होते - 'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आई' लिहा आणि त्यांनी 'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आई लिहा' असे लिहिले." .कोणीतरी शेअर केले, "मी एकदा लिहिले होते, काळजीपूर्वक हाताळा... त्यांनीही तेच लिहिले." दुसऱ्याने शेअर केले, "माझ्या बहिणीचा वाढदिवस होता.. मी सांगितले होते की मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारा टॉपर हवा आहे, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारा टॉपर नाही.. त्यांनी केकवर 'माझी बहीण' असा उल्लेख केला आणि त्यासाठी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारा टॉपर पाठवला.".Viral Video: मोबाईल अॅडिक्शन कमी करण्यासाठी आईने केला खास उपाय, नेटकरी म्हणाले....केकमधील अशा चुका अनेकदा सोशल मीडियावर व्हायरल होतात.या व्हिडिओला आतापर्यंत १२ के लाइक्स मिळलाे आहे. तसेच २५२ कमेंट केल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.