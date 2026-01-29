Trending News

Viral Video: प्रसिद्धीसाठी तरुणाने चालत्या लोकलमध्ये लटकून केला जीवघेणा स्टंट, व्हायरल व्हिडिओ पाहाच

Railway safety warning viral stunt video: मुंबई लोकलमधील एका तरुणाचा स्टंटबाजी करतानाचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.
Man hanging from running local train goes viral

Puja Bonkile
Updated on

Man hanging from running local train goes viral: सोशल मिडियाचा वापर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. सर्वजण फेमस होण्यासाठी सोशल मिडियावर विविध विचित्र व्हिडिओ पोस्ट करत असतात. आजकालची तरुण पिढी व्ह्युज आणि लाईक्स मिळवण्यासाठी स्टंटबाजी करायला देखील मागेपुढे पाहात नाही.सध्या असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ज्यात एक तरुण लोकलमध्ये लटकून स्टंटबाजी करताना दिसत आहे. या व्हिडिओवर लाईक्स आणि कमेंट्स वर्षाव झाल आहे.

