Viral Video: प्रसिद्धीसाठी तरुणाने चालत्या लोकलमध्ये लटकून केला जीवघेणा स्टंट, व्हायरल व्हिडिओ पाहाच

Man hanging from running local train goes viral: सोशल मिडियाचा वापर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. सर्वजण फेमस होण्यासाठी सोशल मिडियावर विविध विचित्र व्हिडिओ पोस्ट करत असतात. आजकालची तरुण पिढी व्ह्युज आणि लाईक्स मिळवण्यासाठी स्टंटबाजी करायला देखील मागेपुढे पाहात नाही.सध्या असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ज्यात एक तरुण लोकलमध्ये लटकून स्टंटबाजी करताना दिसत आहे. या व्हिडिओवर लाईक्स आणि कमेंट्स वर्षाव झाल आहे. .व्हायरल व्हिडिओव्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत दिसत आहे की एक तरुण चालत्या लोकल ट्रेनच्या दरवाज्यातून बाहेर लटकून जीवघेणा स्टंट करत आहे. तो ट्रेनच्या दारात पाय बाहेर काढून उभा आहे. तो स्वतचा तोल सांभाळताना दिसत आहे. त्याच्या मागे उभे असलेले दोन तरुण त्याला थांबवण्याऐवजी त्याला साथ देत आहेत. .हा व्हिडिओ फक्त फेमस होण्यासाठी केला असावा असा अंदाज आहे. पण त्याचा तोल गेला असता किंवा हात सुटला असता तर अपघात घडू शकला असता. पण त्या तरुणाने कोणतीही भीती न बाळगता हा स्टंट केला आहे. .व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ @gharkekalesh या ट्विटर अकाउंटवर पोस्ट करण्यात आला आहे. लाखो लोकांना हा व्हिडिओ पाहिला आहे. तर अनेक यूजर्संनी या व्हिडिओवर टिका केली आहे. एका यूजरने लिहिले की "छपरिपना आहे", दुसऱ्या यूजरने लिहिले याला उपचाराची गरज आहे, तर अनेक यूजर्सनी यावर रागीत इमोजी दिले आहे.