Viral Couple Dance Video : 'कपल'ने सोशल मीडियावर केली हवा; भन्नाट ‘डान्स’ तुम्ही पाहिला का?

romantic viral dance video of a couple : बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध गायक कुमार सानूच्या ९०च्या दशकातील 'या' प्रचंड गाजलेल्या गाण्यावर हा डान्स आहे.
Mayur Ratnaparkhe
Viral Couple Dance Video on Kumar Sanu Song : सध्या सोशल मीडियावर रोज नवनवीन व्हिडिओ धुमाकूळ घालत असतात. काही महिन्यांपूर्वी डब्बू अंकल या नावाच्या व्यक्तीने आपल्या पत्नीसह एक समारंभात दिल मचलता है आपके आने से.. या गाण्यावर केलेला डान्स प्रचंड हीट झाला होता. सोशल मीडियावर त्या डान्सचे व्हिडिओ अक्षरशा धुमाकूळ घालत होते. यानंतर आता आणखी एक कपल डान्स सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायर होत आहे.

या व्हिडिओमध्ये, एक जोडपे ९० च्या दशकातील प्रसिद्ध गायक कुमार सानू यांच्या सुपरहिट गाण्यावर इतक्या उत्साहीपणे नाचताना दिसत आहे की ते प्रेक्षकांच्या मनाला आनंद देते. जुन्या गाण्यातील गोडवा आणि जोडप्याच्या सुंदर केमिस्ट्रीने नेटकऱ्यांची मने जिंकली आहेत.

प्रसिद्ध गायक कुमार सानूचे "सोचेंग तुम्हें प्यार" हे हीट गाणं वाजताच, ते दोघेही एकमेकांसोबत नाचू लागतात. ते दोघेहीजण गाण्याचा पूरेपुर आनंद घेतानाही दिसतात. त्यामुळे त्यांचा डान्स अधिकच खुलताना दिसतो. दोघांचेही ड्रेस सुंदर आहेत. त्यामुळे बघणाऱ्यांनाही हा व्हिडिओ प्रचंड आवडत आहे.

इंस्टाग्रामवर bhawesh_yadav04 या युजरने शेअर केलेला हा सुंदर डान्स व्हिडिओ ३,००,००० हून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे, ९,००० हून अधिक लोकांनी व्हिडिओला लाईक केले आहे आणि विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

