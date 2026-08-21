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Visakhapatnam Schoolboy Death : होमवर्क केला नाही म्हणून शिक्षिकेचा ओरडा; ६ वर्षीय चिमुकला वर्गातच कोसळला, मृत्यूने खळबळ, LIVE VIDEO VIRAL

Teacher Assault Allegation : ‘लिटल गार्डन स्कूल’मध्ये LKGमध्ये शिकणाऱ्या ६ वर्षीय प्रणय तेजचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. होमवर्क पूर्ण न केल्यामुळे शिक्षिकेने मुलाला ओरडल्याचा आणि मारहाण केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.
Visakhapatnam schoolboy death case

Visakhapatnam schoolboy death case

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

विशाखापट्टनमधून एक हृदय पिळवटणारी घटना समोर आली आहे. शहरातील 'लिटल गार्डन स्कूल'मधील एलकेजी (LKG) वर्गात शिकणाऱ्या ६ वर्षीय प्रणय तेजचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. होमवर्क काम पूर्ण न केल्यामुळे शिक्षिकेने मुलाला मारहाण केल्याचा आणि ओरडल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. घाबरल्यामुळे मूल रडू लागले; त्यानंतर काही वेळातच त्याला खोकला आला, तो शिक्षिकेच्या अंगावरच कोसळला आणि बेशुद्ध पडला.

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