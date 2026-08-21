Visakhapatnam Schoolboy Death : होमवर्क केला नाही म्हणून शिक्षिकेचा ओरडा; ६ वर्षीय चिमुकला वर्गातच कोसळला, मृत्यूने खळबळ, LIVE VIDEO VIRAL

विशाखापट्टनमधून एक हृदय पिळवटणारी घटना समोर आली आहे. शहरातील 'लिटल गार्डन स्कूल'मधील एलकेजी (LKG) वर्गात शिकणाऱ्या ६ वर्षीय प्रणय तेजचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. होमवर्क काम पूर्ण न केल्यामुळे शिक्षिकेने मुलाला मारहाण केल्याचा आणि ओरडल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. घाबरल्यामुळे मूल रडू लागले; त्यानंतर काही वेळातच त्याला खोकला आला, तो शिक्षिकेच्या अंगावरच कोसळला आणि बेशुद्ध पडला..कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, प्रकृती खालावल्याने मुलाला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु रुग्णालयात पोहोचताच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच मुलाचा मृत्यू झाला होता, असा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. या घटनेनंतर, कुटुंबीयांनी शाळा व्यवस्थापन आणि संबंधित शिक्षिकेवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..Crime News: शाळेत १० रुपये चोरल्याचा आरोप; रागात शिक्षिकेकडून मारहाण, घरी येताच १० वर्षीय मुलीनं जीवन संपवलं.पोलिसांनी या घटनेशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले आहे, ज्यामध्ये शिक्षिका मुलाला ओरडताना दिसत आहेत. मात्र, मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन आणि पोलीस तपासानंतरच स्पष्ट होईल. शिक्षिकेने केलेल्या कथित मारहाणीमुळे आणि त्यामुळे बसलेल्या धक्क्यामुळे मुलाची प्रकृती बिघडली, असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे..आपले मूल शाळेत गेले पण परत आलेच नाही, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आणि जबाबदार शिक्षकावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या घटनेनंतर शाळेतील वातावरण तणावपूर्ण असल्याचे वृत्त आहे..Crime: धक्कादायक! बाथरूमला जाऊ दिलं नाही म्हणून मुलाने पँन्टमध्ये लघवी केली; संतापात शिक्षिकेने विद्यार्थ्यांच्या गुप्तांगाला चटके दिले.पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. तपास पथक सीसीटीव्ही फुटेज, शाळेत उपस्थित असलेल्या लोकांचे जबाब आणि घटनाक्रमाशी संबंधित इतर पुराव्यांची तपासणी करत आहे. शाळेत मुलासोबत नेमके काय घडले आणि त्याच्या प्रकृतीत अचानक बिघाड होण्यामागचे कारण काय होते, याचाही पोलीस शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.