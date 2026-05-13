Workplace Love: ऑफिसमध्येच प्रेमाच्या गाठी जुळतात! पण किती टक्के लोक वर्कप्लेसमधील पार्टनरसोबत लग्न करतात? रंजक आकडेवारी समोर

आजकाल लोकांच्या आयुष्यातील मोठा भाग ऑफिसमध्येच जातो. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत एकत्र काम केल्याने सहकाऱ्यांमधील मैत्री अधिक घट्ट होते आणि हळूहळू या नात्याचे प्रेमात रूपांतर होते. यामुळेच कामाचे ठिकाण आता केवळ काम करण्याचे ठिकाण न राहता, लोकांना जोडीदार शोधण्याचे ठिकाणही बनत आहे. किती टक्के लोकांचे कामाच्या ठिकाणी प्रेमसंबंध जुळतात आणि त्यापैकी किती जणांचे लग्न होते? याचा अहवाल समोर आला आहे..फोर्ब्सच्या एका अहवालानुसार, अलीकडील 'वर्कप्लेस रोमान्स सर्व्हे'मध्ये असे दिसून आले आहे की, ६० टक्क्यांहून अधिक लोकांनी त्यांच्या आयुष्यात कधी ना कधी ऑफिसमधील प्रेमसंबंधांचा अनुभव घेतला आहे. इतकेच नाही, तर सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी ४३ टक्के लोकांनी असेही सांगितले की, कामाच्या ठिकाणी सुरू झालेले नाते अखेरीस लग्नापर्यंत पोहोचले. अहवालानुसार, यामागे सोयीस्करपणा हे सर्वात मोठे कारण मानले जाते. .Zero Shadow Day 2026: पुण्यात आज गायब होणार सावली; काय आहे ‘झिरो शॅडो डे’चा अनोखा प्रकार? जाणून घ्या भन्नाट विज्ञान.जवळपास ६५ टक्के प्रतिसादकांनी सांगितले की, दररोज एकत्र काम केल्याने आणि एकमेकांना समजून घेतल्याने नातेसंबंध निर्माण करणे सोपे जाते. तर, ६१ टक्के लोकांनी सांगितले की, कामाच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे त्यांना कार्यालयाबाहेर नवीन लोकांना भेटायला फारसा वेळ मिळत नाही. ऑफिसमधील सहकारी एकमेकांचे व्यावसायिक जीवन, तणाव आणि दैनंदिन दिनचर्या अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेतात. यामुळेच अनेक लोकांचे त्यांच्या सहकाऱ्यांशी पटकन भावनिक नाते निर्माण होते. .सर्वेक्षणातून हेही समोर आले आहे की, लोक केवळ कामाचा दिवस अधिक आनंददायी करण्यासाठी नातेसंबंधात येत नाहीत; तर त्यांच्या जोडीदाराने त्यांचे जीवन आणि काम दोन्ही समजून घ्यावे, अशी त्यांची इच्छा असते. मात्र, ऑफिसमधील प्रेमसंबंध नेहमीच सोपे नसतात. सर्वेक्षणानुसार, कामाच्या ठिकाणी नातेसंबंधात असलेल्यांना ब्रेकअपची भीती वाटण्याची शक्यता १७ टक्क्यांनी जास्त असल्याचे आढळून आले. .याचे कारण असे की, ब्रेकअपचा परिणाम केवळ त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावरच नाही, तर व्यावसायिक आयुष्यावरही होऊ शकतो. जवळपास ५४ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी कबूल केले की ऑफिसमधील नातेसंबंधांमुळे त्यांच्या कामाच्या आणि वैयक्तिक आयुष्याच्या संतुलनावर परिणाम झाला. अनेकांनी सुट्ट्यांचे नियोजन करणे आणि आपले वैयक्तिक व व्यावसायिक आयुष्य वेगळे ठेवणे कठीण जात असल्याचे सांगितले. .Viral IPL Broadcast Trend: Gemini AI चा भन्नाट ट्रेंड! स्वतःचा फोटो अपलोड करा आणि काही सेकंदांत बना IPL Broadcast मधला Fan.सर्वेक्षणातून हेही समोर आले आहे की, ऑफिसमधील प्रेमसंबंधांमुळे अनेकदा कुजबुज आणि मत्सर निर्माण होतो. ५२ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले की, संबंधानंतर सहकाऱ्यांच्या वागण्यात बदल झाला, तर जवळपास ५० टक्के लोकांचा असा विश्वास होता की, अशा संबंधांमुळे ऑफिसमध्ये पक्षपाताला चालना मिळू शकते. आव्हाने असूनही अनेक नाती दीर्घकाळ टिकतात. ऑफिसमध्ये डेटिंग करणारे अनेक लोक नंतर लग्न करतात. म्हणूनच आजही अनेक लोक आपल्या जीवनसाथीला पहिल्यांदा ऑफिसमध्येच भेटतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.