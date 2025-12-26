Trending News
Viral Video: जेवण सुरू असतानाच डायनिंग टेबलजवळ आला मॉनिटर लिझर्ड, पुढे जे घडलं ते पाहून थरकाप उडेल
Monitor Lizard Viral Video: जेव्हा मॉनिटर लिझर्ड डायनिंग टेबलाजवळ पोहोचला, तेव्हा जे घडले ते पाहून थरकाप उडेल.
Viral Video: काही प्राणी सामान्यतः जंगलात आढळतात, परंतु कधीकधी ते मानवी वस्तीत घुसतात आणि लोकांना घाबरवतात. तुम्ही कदाचित मॉनिटर लिझर्डबद्दल ऐकले असेल किंवा पाहिले असेल. त्यांना जगातील सर्वात मोठ्या सरड्यांपैकी एक मानले जाते. मॉनिटर लिझर्ड सामान्यतः जंगलात आढळतात, परंतु सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एक मॉनिटर लिझर्ड केवळ मानवी वस्तीत प्रवेश करत नाही तर एका व्यक्तीच्या जेवणाच्या टेबलाजवळही जातो. त्यानंतर जे काही घडते ते खरोखरच आश्चर्यकारक दृश्य आहे.