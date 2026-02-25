Google Search : फेब्रुवारी महिन्यात सगळ्यात जास्त बघण्यात आले 'हे' 5 व्हिडिओ, गुगल सर्च ट्रेंड डेटामुळे जगभर खळबळ

फेब्रुवारी महिना हा सण, उत्सव आणि भावनांचा त्रिवेणी संगम असतो ज्यामुळे गुगल सर्चवर या काळात नेहमीच विशेष हालचाल पाहायला मिळते. यावर्षी 'व्हॅलेंटाईन डे'चे रोमँटिक वारे, शिवजयंतीचा ऐतिहासिक उत्साह आणि सोशल मीडियावरील गप्पांचे नवे ट्रेंड्स यांनी इंटरनेटवर अधिराज्य गाजवले. गुगलच्या सर्च डेटाने हे सिद्ध केले आहे की प्रेमाच्या कबुलीपासून ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमापर्यंतचे विषय युजर्सनी सर्वाधिक सर्च केले. या डेटाने केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरातील भारतीयांमध्ये एक वेगळीच खळबळ उडाली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात सर्वाधिक सर्च झालेल्या त्या ५ व्हिडिओ ट्रेंड्सबद्दल पाहा सविस्तर.१. व्हॅलेंटाईन डे आणि रोमँटिक शॉर्ट फिल्म्सफेब्रुवारी महिना 'प्रेमाचा महिना' म्हणून ओळखला जातो, त्यामुळे साहजिकच व्हॅलेंटाईन वीक दरम्यान 'प्रपोज डे' आणि 'व्हॅलेंटाईन स्पेशल' शॉर्ट फिल्म्सनी सर्च इंजिनवर अव्वल स्थान पटकावले. केवळ गाणीच नाही तर प्रेमाची नवी व्याख्या सांगणाऱ्या लघुपटांना आणि 'कपल ट्रॅव्हल व्लॉग्स'ना या महिन्यात सर्वाधिक पसंती मिळाली. गुगल ट्रेंड्सनुसार या व्हिडिओंनी तरुणाईमध्ये एक वेगळीच क्रेझ निर्माण केली ज्यामुळे 'डिजिटल लव्ह स्टोरी' हा विषय जागतिक चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला.Romance Scam : ऑनलाइन प्रेम की गोड विष? 'I Love You' म्हणून रिकामं करत आहेत बँक अकाऊंट; रोमॅन्स स्कॅमचं 'ते' सत्य तुम्हाला रडवून टाकेल.२. सेलिब्रेटी 'लिक' व्हिडिओ आणि प्रायव्हसीची चर्चाया महिन्यात गुगल सर्चवर सर्वात जास्त सर्च करण्यात आलेला विषय म्हणजे काही सेलिब्रेटींचे खाजगी व्हिडिओ लिक होण्याच्या अफवा आणि वास्तव. अनेकदा जुने व्हिडिओ एडिट करून किंवा डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून लिक या नावाने व्हायरल केले गेले. या प्रकारामुळे गुगलवर Security आणि AI Scam या शब्दांच्या सर्चमध्ये प्रचंड वाढ झाली. या ट्रेंडने सायबर सुरक्षेबाबत जगभरातील तज्ज्ञांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण केले आहे..३. शिवजयंती अंगावर शहारे आणणारे शौर्य व्हिडिओ१९ फेब्रुवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताकडे होते. महाराजांच्या किल्ल्यांचे (4K) सिनेमॅटिक व्हिडिओ, ऐतिहासिक पोवाडे आणि शिवजन्मोत्सवाच्या मिरवणुकांचे ड्रोन फुटेज प्रचंड प्रमाणात पाहिले गेले. गुगलच्या जागतिक डेटाप्रमाणे, केवळ भारतातूनच नाही तर अमेरिका, युके आणि दुबईतूनही 'Shiv Jayanti 2026' या कीवर्डला सर्वाधिक हिट्स मिळाले ज्यामुळे महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जागतिक स्तरावर चमकला..४. घरगुती सेलिब्रेशन आणि पाककला (Recipes)फेब्रुवारी महिन्यात सण आणि पार्टीचे वातावरण असल्याने 'स्पेशल डिनर रेसिपीज' आणि घरगुती सजावटीचे व्हिडिओ चौथ्या क्रमांकावर राहिले. व्हॅलेंटाईन डिनर असो किंवा शिवजयंतीनिमित्त तयार केलेले पारंपारिक पदार्थ या साऱ्याचे 'हाऊ टू' (How to) व्हिडिओ गृहिणी आणि तरुणांनी सर्वाधिक सर्च केले. किचनमधील क्रिएटिव्हिटी दाखवणाऱ्या या व्हिडिओंनी फूड इंडस्ट्रीमध्येही मोठी खळबळ उडवून दिली कारण साध्या पदार्थांना दिलेला ट्विस्ट या महिन्यात खूप व्हायरल झाला..Apps Ban India : भारताने 'या' 5 OTT प्लॅटफॉर्मवर घातली बंदी! तुमच्या मोबाईलमध्ये असेल तर लगेच करा डिलीट, नाहीतर होईल कारवाई.५. बजेट 2026 आणि आर्थिक साक्षरताफेब्रुवारीच्या सुरुवातीला सादर झालेल्या 'केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे' (Budget) विश्लेषण करणारे व्हिडिओ पाचव्या क्रमांकावर ट्रेंड झाले. सर्वसामान्यांच्या खिशावर काय परिणाम होणार, महागाई वाढणार की कमी होणार, याविषयीच्या साध्या सोप्या भाषेतील व्हिडिओंनी मोठी व्ह्यूअरशिप मिळवली. विशेषतः मिडल क्लाससाठी काय स्वस्त झाले यावर आधारित माहितीपूर्ण व्हिडिओंनी लोकांमध्ये प्रचंड कुतूहल निर्माण केले. गुगल सर्चच्या या डेटावरून स्पष्ट झाले की लोक आता आर्थिक बाबींकडे अधिक जागरूकतेने पाहत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.