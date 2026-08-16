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Alien Star Reels Viral: इंस्टावर व्हायरल झालेला ‘एलियन स्टार’ कोण? आधी लोकांनी उडवली थट्टा, आता प्रत्येक व्हिडिओला मिलियन व्ह्यूज

Who Is Alien Star Moti Meghwal : एलियन स्टार मोती मेघवाल, राजस्थानच्या चुरू जिल्ह्यातील सोशल मीडिया स्टार; बालपणीच्या चेष्टेवर मात करत त्याने कोट्यवधी व्ह्यूज मिळवले.
Rajasthan’s viral social media creator Moti Meghwal

Rajasthan’s viral social media creator Moti Meghwal

esakal

Sandip Kapde
Updated on

राजस्थानच्या चुरू जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावातून असलेला मोती मेघवालने सोशल मीडियावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ‘मोती मंडेला’ आणि ‘मोती मेघवाल’ या नावांनीही ओळखल्या जाणाऱ्या मोतीला आता ‘एलियन स्टार’ म्हणून प्रसिद्धी मिळाली आहे. त्याच्या चेहऱ्यावरील वेगळ्या लूकमुळे बालपणी त्याची चेष्टा केली जात होती. मात्र, याच वेगळेपणाला त्याने कमकुवतपणा न बनवता स्वतःची ताकद बनवली आणि सोशल मीडियावर नवी ओळख निर्माण केली.

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