Alien Star Reels Viral: इंस्टावर व्हायरल झालेला ‘एलियन स्टार’ कोण? आधी लोकांनी उडवली थट्टा, आता प्रत्येक व्हिडिओला मिलियन व्ह्यूज

राजस्थानच्या चुरू जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावातून असलेला मोती मेघवालने सोशल मीडियावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ‘मोती मंडेला’ आणि ‘मोती मेघवाल’ या नावांनीही ओळखल्या जाणाऱ्या मोतीला आता ‘एलियन स्टार’ म्हणून प्रसिद्धी मिळाली आहे. त्याच्या चेहऱ्यावरील वेगळ्या लूकमुळे बालपणी त्याची चेष्टा केली जात होती. मात्र, याच वेगळेपणाला त्याने कमकुवतपणा न बनवता स्वतःची ताकद बनवली आणि सोशल मीडियावर नवी ओळख निर्माण केली..चकचारियां गावातून डिजिटल स्टारपर्यंतचा प्रवासमोती मेघवाल हा राजस्थानमधील चुरू जिल्ह्यातील सुजानगढ तहसील अंतर्गत येणाऱ्या चकचारियां गावचा रहिवासी आहे. या परिसरात मां शक्तीचे धाम आणि बाबा पूर्णदासजी महाराजांची तपोभूमी असल्याचे सांगितले जाते. मोतीने सरकारी शाळेत सातवीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. त्याच्या कुटुंबात एकूण सहा सदस्य आहेत. कुटुंबाचा शेतीशी संबंध असून वडीलही कामधंदा करतात. सोशल मीडियावरील मोठ्या यशानंतरही आपण सामान्य आणि साधे जीवन जगणे पसंत करतो, असे मोतीने स्पष्ट केले..Viral Video: ‘तुम्हाला तर स्वातंत्र्य २०१४ ला मिळाली ना?’; कंगनाच्या पोस्टवर नेटकऱ्यांचा संताप, व्हिडिओ पाहा....रील्सला कोट्यवधींचा प्रतिसादगेल्या काही दिवसांत विशेषतः १५ ऑगस्टच्या पार्श्वभूमीवर मोतीचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर ट्रेंड झाला. त्याच्या एका रीलला सुरुवातीला १६ कोटींपेक्षा अधिक व्ह्यूज मिळाले होते. त्यानंतर हा आकडा वाढून सुमारे १७ कोटींवर पोहोचल्याचे सांगण्यात आले. राजस्थानातील अनेक मोठ्या क्रिएटर्सच्या रील्सनाही मिळाले नसतील, एवढ्या मोठ्या संख्येने त्याचे व्हिडिओ पाहिले जात आहेत.मोतीच्या सोशल मीडिया खात्यांनाही मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. त्याच्या मूळ आयडीवर सुमारे ६ लाख ७० हजारांच्या आसपास फॉलोअर्स असल्याचे सांगण्यात आले. इंस्टाग्रामवर त्याचे सुमारे १ मिलियन पेक्षा जास्त फॉलोअर्स आहेत, तर ‘एलियन स्टार’ या फेसबुक पेजवरील फॉलोअर्सची संख्या सुमारे ६५ ते ६६ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे..‘तू काही करू शकणार नाहीस’ म्हणणारेच आता कौतुक करतातमोतीच्या सुरुवातीच्या काळातील एका संवादाकडेही विशेष लक्ष वेधले गेले. काही लोक त्याला ‘तू काही करू शकणार नाहीस’ असे म्हणायचे. मात्र, आज तेच लोक ‘तू खूप पुढे जाशील’ असे सांगतात. या बदलाबद्दल बोलताना मोतीने आपल्याला मिळणाऱ्या प्रेम आणि पाठिंब्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.१५ ऑगस्टच्या काळात ट्रेंड झालेल्या त्याच्या एका विनोदी संवादात गुरुजींकडून नवीन ड्रेस घालून येणाऱ्याला दोन लाडू देण्याचे सांगितले जाते आणि त्यावर मोती लग्नाचे कपडे घालून येतो. या व्हिडिओला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला..मोतीच्या व्हिडिओंचे एडिटिंग त्याचा मोठा भाऊ अमरचंद सांभाळतो. त्याच्या टीममधील इतर सदस्यही विविध कामांमध्ये सहभागी आहेत. मोतीकडे लोक हरियाणा, पंजाब, पटणा आणि राजस्थानमधील विविध भागांतून भेटण्यासाठी येत असल्याचेही सांगण्यात आले. शाळेत गेल्यावर आता लोक आपल्याला वेगळ्या नजरेने पाहतात, मात्र आपण स्वतःला मोठी सेलिब्रिटी न मानता साधेपणानेच राहणे पसंत करतो, असे मोतीने सांगितले..Viral Video : तीन वर्षांचा चिमुकला आईची तक्रार घेऊन थेट पोलीस चौकीत पोहोचला, म्हणाला- तिला जेलमध्ये टाका; कारण ऐकून पोलिसांनाही आवरेना हसू .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.