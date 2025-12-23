Leopard: शिकार केलेल्या ठिकाणी बिबट्या पुन्हा-पुन्हा का येतो? माणसाने कोणती काळजी घेतली पाहिजे?

Leopard Attack: राज्यभरात बिबट्याचं मोठं संकट दिसून येतंय. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकण, विदर्भ या भागांमध्ये बिबट्यांनी आपला अधिवास शोधला आहे. बिबट्यांची वाढती संख्या बघता मानवी संघर्ष अटळ झालाय. त्यामुळे माणसाला बिबट्याचं विश्व समजून घेणं आवश्यक आहे. तसं केलं तर काही प्रमाणात संघर्ष टाळला जाऊ शकतो. .प्राणीमित्र नचिकेत उत्पात एका मुलाखतीत सांगतात की, बिबट्या हा माणसाला टाळत असतो. तो कधीच अंधाधुंद हल्ला करीत नाही, हा प्राणी बुजऱ्या स्वभावाचा आहे. बिबट्या दिसल्यानंतर माणसाने कधीच इकडे-तिकडे धाऊ नये. कारण बिबट्याचं भक्ष्य हे पळणारं असल्याने त्याला ट्रिगर होतं. केवळ मंद पावलाने मागे सरकून या प्राण्याला जाण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन द्यावी. ९९.९९ वेळा बिबट्या निघूनच जातो..Secret Santa Gadgets Gifts: सीक्रेट सांतामध्ये सगळ्यांपेक्षा हटके गिफ्ट द्यायचंय? मग हजार रुपयांच्या आतली 'ही' युनिक गॅजेट्स ठरतील परफेक्ट!.एखाद्या ठिकाणी बिबट्याने त्याचं भक्ष्य मारलं की तो त्याच ठिकाणी परत येतो. याची कारणं शोधली असता महत्त्वाची माहिती हाती लागली आहे. बिबट्याने शिकार केल्यानंतर तो ती शिकार पूर्णपणे खात नाही. नवीन शिकार शोधण्यासाठी आणि पकडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कष्ट घ्यावे लागतात. त्यामुळे बिबट्या पूर्वीच्याच शिकारीच्या ठिकाणी खाण्यासाठी येतो..अभ्यासानुसार, बिबट्याला आपली शिकार साठवून ठेवण्याची क्षमता असते. जर त्याने मोठी शिकार केली असेल तर तो खाल्ल्यानंतर विश्रांतीसाठी दूर जातो आणि भूक लागल्यानंतर पुन्हा माघारी येतो. बिबट्याची वास घेण्याची शक्ती तीव्र असते. शिकारीचं रक्त किंवा कुजलेल्या मांसाचा वास त्याला आकर्षित करतो. त्यामुळे जिथे शिकार झाली असेल तो परिसर पूर्णपणे स्वच्छ करुन तिथं जंतुनाशक फवारणे गरजेचे आहे..New Income Tax law : १ एप्रिल २०२६ पासून मोदी सरकार तुमच्या फोनमधील मेसेज चेक करणार? नव्या Income Tax कायद्यामागचं सत्य काय?.महत्त्वाचं म्हणजे आपल्यापेक्षा आकाराने लहान प्राण्याची शिकार बिबट्या करतो. त्यामुळे कधी बिबट्या समोर आला तर माणसाने दोन्ही हात वर उंचावून आपण आकाराने मोठे आहोत, हे दाखवून देण्याची गरज असते. लहान मुलांची विशेष काळजी आवश्यक आहे. कारण बिबटे लहान मुलांना सहज लक्ष्य करतात..एकदा शिकार केलेल्या ठिकाणी बिबटे येतात, त्यामुळे वन विभागाचे लोक तिथे ट्रॅप लाऊन बिबट्यांना पकडतात. हे सगळं ड्रोन कॅमेरे, लाईव्ह कॅमेऱ्यांद्वारे करता येतं. भूलही देता येते. त्यामुळे बिबटे पकडताना प्रत्यक्ष त्याला पकडण्याची गरज पडत नाही. मुळात जे बिबटे माणसांवर हल्ले करत असतात ते अर्धवट शिकलेले आणि तरुण असतात, असं तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणाहून जुना बिबट्या पकडून नेला तर तिथे नवे दोन-तीन बिबटे येऊ शकतात, अशी माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.