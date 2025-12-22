Leopard: एक बिबट्या पकडला की तिथे आणखी तीन बिबटे येतात; असं का होतं? तज्ज्ञ काय सांगतात?

Bibtya: ग्रामीण भाग असो अथवा शहरी, बिबट्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. राज्यात पूर्वी केवळ नाशिकमध्ये मानवी वस्तीत बिबटे दिसून यायचे. आता मात्र पुण्यासह कोल्हापूर, मुंबई आणि जिथे यापूर्वी कधीही बिबटे बघितलेले नव्हते, अशा बीडसारख्या भागातही बिबटे आढळून येत आहेत..वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या एका स्टडीमध्ये असं सांगण्यात आलंय की, एखाद्या ठिकाणाहून अनावश्यकपणे बिबट्या पकडून नेला तर त्या ठिकाणी इतर तीन बिबटे दाखल होतात. त्या ठिकाणी बिबट्यांच्या विश्वात वेगळी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होत असते..Firecracker Blast : भाळवणीत शोभेच्या दारूचा भीषण स्फोट! दोन जण गंभीर जखमी; स्फोटाने हादरली जमीन, गाड्यांच्या काचांना गेले तडे.RESQ Wild life Conservation & Rehabilitation संस्थेचे संचालक नचिकेत उत्पात यांनी एका यू ट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये याबाबत सांगितलं आहे. ते सांगतात. केवळ बिबट्या दिसलाय म्हणून प्रेशर निर्माण करुन तो पकडायला भाग पाडणं योग्य नाही. वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या एका स्टडीमध्ये हे प्रूव्ह झालेलं आहे की, असं केलं तर तिथे दोन-तीन बिबटे येऊ शकतात..Weapon Seized: खुनासाठी वापरलेली ‘विळी’ विहिरीतून जप्त; मुरमी येथील आरोपीला कठोर शिक्षेसाठी वाळूज पोलिसांना निवेदन.असं होण्याची दोन कारण असल्याचं नचिकेत उत्पात सांगतात. ते म्हणतात, जर मादी पकडली तर त्या तिच्या पिल्ल्यांचं शिक्षण अर्धवट रहातं. दुसरं कारण एखाद्या भागात सेटल झालेला तो प्राणी असतो. तो तिथेच मोठा झालेला असतो. त्याला जर पकडून दिला तर त्या ठिकाणी एक पोकळी निर्माण होतं..त्यामुळे मग आजूबाजूचे बिबटे त्या जागेत येऊन राहू लागतात. भाग मोठा असेल तर मग नवीन आणि कमी शिकलेले दोन-तीन बिबटे येऊन वास्तव्य करतात. त्यामुळे माणूस आणि प्राण्यामध्ये संघर्ष वाढतो. गरज असेल तर त्या प्राण्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, असंही उत्पात यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.