Trending News

Leopard: एक बिबट्या पकडला की तिथे आणखी तीन बिबटे येतात; असं का होतं? तज्ज्ञ काय सांगतात?

Why capturing leopards in Maharashtra's rural and urban areas might be increasing human-animal conflict: आवश्यक नसताना बिबट्यांना पकडणं योग्य की अयोग्य? बिबटे आणि माणसामध्ये संघर्ष का वाढत आहे?
Wildlife Conservation

Wildlife Conservation

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Bibtya: ग्रामीण भाग असो अथवा शहरी, बिबट्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. राज्यात पूर्वी केवळ नाशिकमध्ये मानवी वस्तीत बिबटे दिसून यायचे. आता मात्र पुण्यासह कोल्हापूर, मुंबई आणि जिथे यापूर्वी कधीही बिबटे बघितलेले नव्हते, अशा बीडसारख्या भागातही बिबटे आढळून येत आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
Leopard
animal
junnar
Wildlife

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com