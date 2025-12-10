मद्यपान करताना बोटांनी तीन थेंब जमिनीवर का शिंपडतात? दारु पिणाऱ्या ९९ टक्के लोकांना खरं कारण माहिती नसेल...

Reason Behind Sprinkling Alcohol Drops : मद्यपान करण्यापूर्वी काही लोक बोटांनी तीन थेंब दारू जमिनीवर फेकतात, हे दृष्य आपण अनेकदा बघितलं असेल. अनेक भागांत ही कृती रूढीपरंपरेचा भाग मानली जाते. गंमत म्हणजे हा प्रघात केवळ भारतातच नाही तर इतर अनेक देशामध्येही दिसून येतो. मद्यपानाशी संबंधित अशा अनेक रंजक गोष्टी इतर देशांत बघायला मिळतात. पण असं करण्यामागे कारण काय असतं? दारू पिण्यापूर्वी तीनदा तिचे थेंब का जमिनीवर का फेकले जातात? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. .मीडिया रिपोर्टनुसार, जगभरात याला ‘लायबेशन’ असे म्हटले जाते. केंब्रिज डिक्शनरीनुसार, एखाद्या देवतेच्या अथवा मृत व्यक्तीच्या स्मरणार्थ अर्पण केलेली वस्तू त्याला लायबेशन असे संबोधले जाते. म्हणजेच दारूचे काही थेंब झटकणे म्हणजे कुणाच्या तरी कल्याणासाठी केली जाणारी एक प्रकारची प्रार्थना किंवा एखाद्याला अर्पण केलेली वस्तू असं समजलं जाते..Alcohol Cheapest in Goa : गोव्याची दारू सर्वात स्वस्त; बाहेर नेण्यास परवानगी आहे का? जाणून घ्या.भारताबरोबरच मिसर, ग्रीस आणि रोम या प्राचीन संस्कृतींमध्येही हा प्रघात आढळतो. आपल्या पूर्वजांच्या स्मरणार्थ दारूचे काही थेंब जमिनीवर अर्पण केले जातात. क्यूबा आणि ब्राझीलमध्ये या प्रथेला “पारा लॉस सांतोस” म्हणजेच “संतांच्या नावाने अर्पण केलेली वस्तू” असं म्हणतात. फिलीपिन्समध्ये याला “पारा सा यावा” असं म्हटलं जातं. त्याचा अर्थ “वाईट आत्म्यांना शांत ठेवण्यासाठी अर्पण केलेले वस्तू” असा होता..Alcohol Effects on Brain: दारूचा एक घोटही ठरतो मेंदूसाठी मोठा फटका! न्यूरोलॉजिस्ट्सने दिला गंभीर इशारा.दारू पिण्यापूर्वी काही थेंब जमिनीवर झटकले तर नकारात्मक ऊर्जेपासून संरक्षण होते. असा समजही काही देशात असतो. काळाच्या ओघात ही कृती एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित झाली आहे.यावर अनेक जण रिल्सही बनवतात. अनेक चित्रपटात अशी कृती दाखवली जाते. मात्र, यामागचा वास्तविक अर्थ फार कमी लोकांना माहिती असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.