मी दोनदा मरून सुद्धा पुन्हा जिवंत झालीय... महिलेचा विचित्र दावा, वाचून व्हाल आश्चर्यचकित

मरणाच्या दारातून परत आलो... असे अनेकजण बोलतांना तुम्ही ऐकले असेलच. पण मृत्यूनंतर कोणी जिवंत होऊ शकतो का? तर नाही...असे केवळ आपल्याला चित्रपटांमध्येच पाहायला मिळते. पण जर तुम्हाला सांगितले की दोनदा मृत्यू होऊन देखील जिवंत झाले तर...तुम्हाला आश्चर्य वाटेल ना..! अशीच गोष्ट आहे एका महिलेची...जिने दावा केला आहे की मी दोनदा मरून सुद्धा पुन्हा जिवंत झालीय... पेगी रॉबिन्सन असे या महिलेचे नाव आहे. तिने तिच्या मुलांसाठी देवाकडे प्रार्थना केली, त्यानंतर तिला पुन्हा जिवंत करण्यात आले..मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 64 वर्षीय पेगी रॉबिन्सनचा दावा आहे की ती पहिल्यांदा फक्त 5 वर्षांची असताना मरण पावली, पण नंतर पुन्हा जिवंत झाली. तिने लोकांसोबत शेअर केलेला दुसरा अनुभव खूपच धक्कादायक होता. पेगी यांनी सांगितले की, जेव्हा ती 25 वर्षांची होती, तेव्हा एका गुंतागुंतीच्या गर्भधारणेदरम्यान, तिला असे वाटले की तिचा आत्मा तिचे शरीर सोडून अवकाशात उडून गेला आहे. तिने दावा केला की तिचा आत्मा आकाशगंगांमधून प्रवास करत एका चमकदार पांढऱ्या खोलीत पोहोचला, जिथे ती थेट देवासमोर उभी होती. .देवासमोर होती उभीपेगी यांचा दावा आहे की देवाने तिला जाण्याची वेळ आली आहे असे सांगितले होते, परंतु पेगीने नकार दिला, ती तिच्या मुलांना आईशिवाय सोडू शकत नाही असा आग्रह धरत होती. ती म्हणते की तिने देवाला सांगितले, "मी जाणार नाही. तू मला घेऊन जाऊ शकत नाहीस, मला माझ्या मुलांना वाढवावे लागेल." .मुलांचे भविष्य पाहता आलेदावा केलाप्रमाणे देवाने नंतर तिला तिच्या मुलांचे भविष्य दाखवले, ज्यामध्ये एक वेदनादायक क्षण होता ज्यामुळे तिचे मन दुखावले. पेगी पुढे सांगते की, ती देवाच्या पाया पडली, खूप रडली आणि तिच्या मुलांसाठी त्याच्यासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. ती पुढे म्हणते की तिचा आत्मा लगेच तिच्या शरीरात परतला आणि ती हॉस्पिटलच्या बेडवर जागी झाली.त्यावेळी, पेगी जुळ्या मुलांची आई झाली होती. पण तिचे खूप रक्त वाया गेले होते आणि तिच्या जगण्याची शक्यता कमी होती. डॉक्टरांनी आशा सोडली होती आणि तिच्या कुटुंबाला निरोप देण्यासाठी फोन केला होता. तेव्हा एका चमत्काराने, तिने तिची दोन्ही मुले गमावली, परंतु ती स्वतः वाचली. पेगी म्हणते की देव लोकांना आठवणी देतो जेणेकरून ते त्यांच्याकडून काही शिकू शकतील. जगात एकटे कोणीच नसते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.