Viral Video : चोरी करायला आला पण चोरावरच डाव उलटला, महिलेने शिकवला कायमचा धडा; व्हिडिओ पाहून वाटेल आश्चर्य

अनेकदा चोर महिलांना कमकुवत समजतात आणि चोरी करण्याच्या उद्देशाने त्यांचा पाठलाग करतात, परंतु कधीकधी ही युक्ती त्यांच्यावरच उलटते, कारण त्यांनी महिलांना कमकुवत समजण्याची चूक केलेली असते. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये दिसते की, अमेरिकेतील कोस्टा रिका येथील एका रेस्टॉरंटमध्ये एका चोराने एका महिलेच्या मागून येऊन तिची पर्स हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यानंतर ती किरकोळ वाटणारी महिला त्याच्यासोबत जे करते ते पाहून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. .व्हिडिओमध्ये महिलेने तिच्या बुद्धिमत्तेने आणि चपळतेने एका चोराला पकडले. ही घटना ती एका रेस्टॉरंटमध्ये नाश्त्याचे बिल भरत असताना घडली. तेव्हा मागून एक पुरूष आला आणि तिची बॅग हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. पण महिलेने हार मानली नाही. तिला चोराला अजिबात पळून जाऊ द्यायचे नव्हते. तिने लगेच मोठ्या चलाखीने पकडले आणि जमिनीवर फेकले. त्यानंतर रेस्टॉरंटमधील लोकांनी पोलिसांना बोलावेपर्यंत तिने त्याला निसटू दिले नाही..चोराला पकडण्यासाठी महिलेने 'ट्राँगल चोक' नावाच्या ब्राझिलियन जिउ-जित्सू चालीचा वापर केला. चोराने महिलेच्या तावडीतून सुटण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण महिलेने त्याला पूर्ण ताकदीने धरले. महिलेने यासाठी कोणतेही प्रशिक्षण घेतले नाही. ती म्हणते की चोराला पकडताना हे सर्व आपोआप घडले..व्हायरल व्हिडिओ X वर @PicturesFoIder नावाच्या पेजने शेअर केला आहे, जो खूप व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ आतापर्यंत २ लाखांहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, लोक महिलेच्या धाडसाचे कौतुक करत आहेत..एका युजरने लिहिले, 'तिला चोराला पकडून राहू द्या, लाल शर्ट घातलेला माणूस निरुपयोगी आहे.' दुसऱ्याने म्हटले, 'हे खरोखरच आश्चर्यकारक आहे, झटकन विचार आणि योग्य वेळी योग्य कृती.' तिसऱ्या युजरने विनोद केला, 'हे चोरासाठी लाजिरवाणे आहे आणि ती मुलगी एक मजबूत व्यक्ती आहे.'