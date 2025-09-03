Trending News

Viral News : घरी विवस्त्र झोपलेली महिला; सफाई कामगारांनी तिला पाहिलं अन्....; पुढे जे घडलं, धक्कादायक घटना व्हायरल

चीनमधील आलिशान अपार्टमेंटमध्ये सफाई कामगारांनी महिलेला कपड्यांशिवाय पाहिल्याची धक्कादायक घटना घडली.
Viral China Incident Woman Seen Naked by Cleaners, Demands Compensation
Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • एक धक्कादायक घटना सध्या व्हायरल होत आहे

  • महिला घरी विवस्त्र झोपली असताना तिला काही कामगारांनी पाहिले

  • या धक्कादायक घटनेनंतर पुढे काय झाले, जाणून घ्या

China woman viral news : चीनच्या सिचुआन प्रांतातील चेंगडू येथील एका आलिशान अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यासोबत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या जोडप्याने मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीवर गंभीर आरोप केले असून जाहीर माफी आणि भाड्यात मोठी सूट देण्याची मागणी केली आहे. ही घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून यामुळे खळबळ उडाली आहे.

