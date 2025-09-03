Viral News : घरी विवस्त्र झोपलेली महिला; सफाई कामगारांनी तिला पाहिलं अन्....; पुढे जे घडलं, धक्कादायक घटना व्हायरल

एक धक्कादायक घटना सध्या व्हायरल होत आहेमहिला घरी विवस्त्र झोपली असताना तिला काही कामगारांनी पाहिलेया धक्कादायक घटनेनंतर पुढे काय झाले, जाणून घ्या.China woman viral news : चीनच्या सिचुआन प्रांतातील चेंगडू येथील एका आलिशान अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यासोबत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या जोडप्याने मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीवर गंभीर आरोप केले असून जाहीर माफी आणि भाड्यात मोठी सूट देण्याची मागणी केली आहे. ही घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून यामुळे खळबळ उडाली आहे..२५ एप्रिलला सकाळी घडलेल्या या घटनेत चेंग नावाच्या महिलेला तिच्या खोलीत कपड्यांशिवाय झोपली असता दोन सफाई कामगारांनी खिडकीतून पाहिले. त्या वेळी खोलीचे पडदे बंद नव्हते आणि लाईट चालू होती. चेंग यांच्या पतीने सांगितले की, त्यांना धावतपळत पडदे बंद करावे लागले. ही घटना चेंग यांच्यासाठी लज्जास्पद ठरली ज्यामुळे त्या नैराश्यात गेल्या. त्यांच्या पतीच्या म्हणण्यानुसार चेंग यांना सहसा कपड्यांशिवाय झोपण्याची सवय आहे आणि त्यादिवशी त्या नेहमीच्या अवस्थेत होत्या..World Video : 125 वर्षांपूर्वी जग कसं होतं? कल्पनेपलीकडचा दुर्मिळ व्हिडिओ, नक्की पाहा...जोडप्याने मालमत्ता कंपनीवर निष्काळजीपणाचा आरोप केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, कंपनीने खिडकी साफसफाईची निश्चित तारीख सांगितली नाही फक्त २१ ते ३० एप्रिल असा कालावधी दिला. दहा दिवस पडदे बंद ठेवणे शक्य नव्हते असे पतीने नमूद केले. कंपनीने केवळ ८० डॉलर्सची किरकोळ भाडे सूट आणि फळांची टोपली देऊन माफी मागण्याचा प्रयत्न केला पण जोडप्याने ही ऑफर फेटाळली..Pixel 9 Discount : खुशखबर! Google Pixel 9 स्मार्टफोनवर चक्क 27 हजारचा डिस्काउंट; ऑफर पाहा एका क्लिकवर.चेंग यांनी सांगितले की दरमहा १४०० डॉलर्स भाडे देणाऱ्या त्यांना कंपनीची ही वृत्ती स्वीकारण्यासारखी नाहीये,. आम्हाला केवळ पैशांची गरज नाही, तर आमच्या खासगी गोष्टीचा आदर आणि जबाबदारीची अपेक्षा आहे असे त्यांनी कंपनीला ठणकावले. या जोडप्याने मालमत्ता कंपनीने जाहीर माफी मागावी आणि भाड्यात लक्षणीय सूट द्यावी अशी मागणी केली आहे. मात्र कंपनीने अद्याप यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही..FAQs What happened in the Chengdu apartment incident?चेंगडू येथील एका अपार्टमेंटमध्ये एका महिलेला कपड्यांशिवाय झोपताना सफाई कामगारांनी पाहिले, ज्यामुळे तिच्या खासगीपणाचा भंग झाला.Why is the couple demanding compensation?जोडप्याचे म्हणणे आहे की मालमत्ता कंपनीने साफसफाईची तारीख स्पष्टपणे कळवली नाही, ज्यामुळे ही लज्जास्पद घटना घडली.What actions did the property management take?कंपनीने फळांची टोपली देऊन माफी मागितली आणि केवळ ८० डॉलर्सची भाडे सूट देऊ केली, जी जोडप्याने नाकारली.How did the woman react to the incident?या घटनेमुळे महिला खूप लज्जित झाली आणि ती नैराश्यात गेली.What are the couple's main demands?जोडप्याने मालमत्ता कंपनीकडून जाहीर माफी आणि भाड्यात लक्षणीय सूट मागितली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.