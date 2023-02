विमानात प्रचंड घाबरली होती तरूणी; शेजारी बसलेल्या Anil Kapoor यांनी केलं असं काही... Post Viral

By

विस्तारा विमानात प्रवास करताना एक तरूणी प्रवाशाला प्रसिद्ध अभिनेता अनिक कपूर ने मदत केली आहे. प्रवासी तरूणीने तिच्यासोबत घडलेला प्रसंग पोस्ट करत शेअर केला आहे. मी हा प्रसंग कधीच विसरू शकणार नाही असं या तरूणीने सांगितलं आहे. शिखा मित्तल असं या तरूणीचं नाव आहे. ती Be.artsy, Be Your Own Shakti आणि Beartsy Foundation या कंपन्यांची संस्थापक आहे.

हेही वाचा - अंतरंगातून परमेश्वरापर्यंत भक्तिभाव थेट पोहोचवणारा वेदान्त आश्रम

शिखा ही विस्तारा फ्लाईटमध्ये प्रवास करत असताना तिच्या शेजारी बसून अनिल कपूरही प्रवास करत होते. तर उड्डाण करताना विमानात हालचाल होऊन सामानाचा बॉक्स उघडला आणि सामान शिखाच्या अंगावर पडले. या प्रकारानंतर शिखा प्रचंड घाबरली होती. हा प्रसंग अनिल कपूर यांनी पाहिला आणि शिखाची भिती दूर करण्यासाठी ते तिच्याशी बोलू लागले.

दरम्यान, शिखा मित्तल या तरूणीने लिंक्डइनवर एक पोस्ट लिहिली आहे. "विमानाने उड्डाण केल्यानंतर हालचाल होऊ लागली आणि बॉक्स माझ्या अंगावर पडले. त्यानंतर माझ्या शेजारी बसलेल्या अनिल कपूर यांनी माझा हात पकडला आणि म्हणाले, हे सामान्य आहे, चल तुझं नाव सांग आपण गप्पा मारू..." असं तिने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.