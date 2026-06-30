Shocking News : धक्कादायक घटना ! युट्यूब पाहून नातेवाईंकानी घरीच केली प्रसूती, महिलेचा दुर्देवी मृत्यू

तमिळनाडूच्या तिरुपूर जिल्ह्यातून एक अत्यंत दुःखद आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथे एका तरुणाने यूट्यूबवरील व्हिडिओ पाहून आपल्या पत्नीची प्रसूती घरीच करण्याचा प्रयत्न केला. या अत्यंत निष्काळजीपणामुळे त्या महिलेचा मृत्यू झाला. .उथुकुली येथील थलावाईपालयम भागात राहणाऱ्या शशिकला यांची पहिली प्रसूती सिझेरियनद्वारे (शस्त्रक्रियेद्वारे) झाली होती. मात्र, यावेळी नैसर्गिक प्रसूती होईल या आशेने, त्यांनी पती आणि सासू यांच्या मदतीने कोणत्याही वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय किंवा देखरेखीशिवाय घरीच बाळंतपणाचा प्रयत्न केला. .यासाठी तयारी म्हणून पतीने यूट्यूबवर अनेक व्हिडिओ पाहिले. त्यानंतर, शशिकला यांचे पती कार्तिक आणि सासू यांनी प्रसूती प्रक्रियेत मदत केली. नैसर्गिक प्रसूतीचा प्रयत्न सुरू असताना वार (प्लासेंटा) योग्यरित्या बाहेर न आल्यामुळे महिलेला अतिरक्तस्रावाचा (हेमरेज) त्रास झाला..Kolhapur Accident: पत्नीला पाहून घरी निघाले अन् काळाने गाठले! आई रुग्णालयात, वडिलांचा अपघातात मृत्यू; चिमुकल्यांचा आक्रोश पाहून डोळे पाणावतील.त्यांना तातडीने पेरुंदुराई येथील सरकारी रुग्णालयात आणि नंतर कोईम्बतूरमधील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सर्व प्रयत्न करूनही, रविवारी शशिकला यांचे निधन झाले. मात्र, डॉक्टरांना नवजात मुलीचे प्राण वाचवण्यात यश आले..पोलिसांकडून गुन्हा दाखल या घटनेची माहिती मिळताच उथुकुली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि पती कार्तिक व त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध सखोल तपास सुरू केला. शशिकला यांच्या मृत्यूसाठी पती आणि सासू यांना जबाबदार धरले जात आहे..FAQs 1. ही घटना कुठे घडली? 👉 तमिळनाडू राज्यातील तिरुप्पुर जिल्ह्यातील उथुकुली परिसरात ही घटना घडली.2. महिलेचा मृत्यू कशामुळे झाला? 👉 प्रसूतीदरम्यान नाळ न सुटल्याने झालेल्या अतिरक्तस्रावामुळे तिचा मृत्यू झाला.3. पतीने घरच्या घरी डिलिव्हरी का केली? 👉 यूट्यूब व्हिडिओ पाहून आणि नॉर्मल डिलिव्हरीची इच्छा असल्यामुळे हा निर्णय घेतला.4. नवजात बाळाची स्थिती कशी आहे? 👉 डॉक्टरांनी नवजात बाळाला सुरक्षित वाचवले आहे.5. पोलिसांनी कोणती कारवाई केली? 👉 पती आणि सासूविरुद्ध निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.6. या घटनेतून काय शिकायला मिळते? 👉 वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय प्रसूती करणे अत्यंत धोकादायक आहे आणि तज्ञांची मदत आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.