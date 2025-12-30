Trending News

Alternative Food Apps : 31 डिसेंबरला Swiggy-Zomato संपामुळे बंद; आता कुठून ऑर्डर करू शकता जेवण? हे आहेत स्वस्तात मस्त पर्यायी ॲप

Zomato Swiggy Strike Alternative Food Apps : ३१ डिसेंबरला झोमॅटो-स्विगी डिलिव्हरी बंद असणार आहे. नवीन वर्ष साजरे करताना जेवण कसं मागवायचं हा प्रश्न पडला असेलच. न्यू ईयर पार्टीसाठी पर्यायी बेस्ट फूड डिलिव्हरी अॅप्स पर्याय पाहा
Delivery partners protesting during the nationwide Zomato and Swiggy strike on New Year's Eve 2025, highlighting demands for better pay, safety, and social secur

Saisimran Ghashi
३१ डिसेंबरला देशभरातील झोमॅटो (Zomato) आणि स्विगी (Swiggy) सारख्या प्रमुख फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मच्या डिलिव्हरी पार्टनर्सनी संपाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे सरत्या वर्षाला निरोप देताना आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करताना तुम्हाला बाहेरून जेवण ऑर्डर करण्यात अडचणी येऊ शकतात. 

