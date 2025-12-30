Alternative Food Apps : 31 डिसेंबरला Swiggy-Zomato संपामुळे बंद; आता कुठून ऑर्डर करू शकता जेवण? हे आहेत स्वस्तात मस्त पर्यायी ॲप

३१ डिसेंबरला देशभरातील झोमॅटो (Zomato) आणि स्विगी (Swiggy) सारख्या प्रमुख फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मच्या डिलिव्हरी पार्टनर्सनी संपाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे सरत्या वर्षाला निरोप देताना आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करताना तुम्हाला बाहेरून जेवण ऑर्डर करण्यात अडचणी येऊ शकतात. .३१ डिसेंबरला संप का आहे?तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन (TGPWU) आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲपबेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स (IFAT) यांच्या नेतृत्वाखाली हा देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. सुमारे १ ते १.५ लाख डिलिव्हरी पार्टनर्स यात सहभागी होण्याची शक्यता आहेत्यांच्या प्रमुख मागण्या आम्ही खाली दिल्या आहेत..या प्रश्नांवर तोडगा काढावा अशी मागणी आहेकामाच्या अटी: जास्त तास काम आणि कमी वेतन.सुरक्षा: १० मिनिटांच्या डिलिव्हरी मॉडेलमुळे वाढलेले अपघात आणि सुरक्षेचा अभावइतर मागण्या: विमा संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि खाती विनाकारण बंद (ID blocking) करण्यावर बंदी.National Drink : भारताचे राष्ट्रीय पेय (ड्रिंक) काय आहे? चहा नाही बरं का...99 टक्के लोकांना माहित नाही उत्तर.जेवण ऑर्डर करण्यासाठी पर्यायी मार्गजर स्विगी किंवा झोमॅटो उपलब्ध नसेल तर तुम्ही काही वेगळ्या पर्यायांचा वापर करून घरबसल्या जेवण मागवू शकताक्लाउड किचन आणि बंडल ॲप्सEatSure (EatClub): यावर फॅसोस (Faasos), बेहरोझ बिर्याणी (Behrouz Biryani), आणि ओवन स्टोरी (Oven Story) यांसारख्या ब्रँड्सचे जेवण एकाच ऑर्डरमध्ये मागवता येते.Magicpin: हे ॲप स्थानिक रेस्टॉरंट्समधून जेवण ऑर्डर करण्यासाठी बेस्ट डिस्काउंट देते.नवीन प्लॅटफॉर्मOpen Kitchen Apps: ओएनडीसी (ONDC) शी संबंधित ॲप्सवरून तुम्ही थेट रेस्टॉरंटमधून ऑर्डर करू शकता.HungryJi: काही शहरांमध्ये हे ॲप फूड डिलिव्हरीसाठी लोकप्रिय पर्याय म्हणून समोर आले आहे..National Vegetable : भारताची राष्ट्रीय भाजी कोणती आहे? लाखो लोकांना आजही माहिती नाही योग्य उत्तर..तुम्ही हे पाहाच.ब्रँड-विशिष्ट ॲप्स (Direct Brand Apps)Domino's Pizza: पिझ्झा ऑर्डर करण्यासाठी बेस्ट आहे.Pizza Hut: डायरेक्ट ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे.KFC India: चिकन आणि बर्गरसाठी त्यांचे स्वतःचे ॲप वापरा.Burger King: त्यांच्या अधिकृत ॲपवरून डिलिव्हरी शक्य आहे..Ola, Uber चा खेळ संपणार? १ जानेवारीला लाँच होतय Bharat Taxi App ; जाणून घ्या तुम्हाला कसा होणार फायदा.आणखी एक बेस्ट पर्याय म्हणजे थेट रेस्टॉरंटला कॉल करा. तुमच्या जवळच्या आवडीच्या रेस्टॉरंटला थेट फोन करून विचारा की ते स्वतःची डिलिव्हरी सेवा पुरवतात का. अनेकदा थेट ऑर्डर केल्यास स्विगी आणि झोमॅटोपेक्षा स्वस्त पडू शकते. नोट : ३१ डिसेंबरला ऑर्डरचा लोड खूप जास्त असतो, त्यामुळे शक्य असल्यास जेवण वेळेआधीच ऑर्डर करा किंवा पर्यायी ॲप्स आधीच डाऊनलोड करून ठेवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.